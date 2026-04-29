Голодными точно не останетесь: какие блюда стоит попробовать во время отдыха в Грузии - не только хинкали

Какими блюдами гордятся грузины

Грузия пользуется популярностью у российских туристов, так как страна отличается низкими ценами не только на жилье и развлечения, но и продукты. Именно поэтому каждый путешественник сможет позволить себе питание в кафе и ресторанах. Портал "Advantour" рассказал, что стоит попробовать при посещении Грузии.

Выпечка

Большой популярностью здесь пользуется хачапури по-аджарски и по-имеретински. Эти виды выпечки содержат много сыра, сливочного масла и минимальное количество теста. Если хочется мясной выпечки, то стоит обратить внимание на кубдари - закрытый пирог с говядиной и свининой, а также большим количеством специй.

Супы

Самым популярным супом Грузии является харчо. Это блюдо имеет наваристую консистенцию, легкий острый вкус. В составе есть говядина и рис. Подается суп с орехами и зеленью. Для любителей куриных супов стоит попробовать чихиртму - наваристый бульон, который загущен взбитыми яйцами, винным уксусом и мукой.

Горячие блюда

Визитной карточкой страны являются хинкали. Они представляют собой большие пельмени из рубленого мяса. Хинкали едят только руками - берут за "хвостик", надкусывают, выпивают бульон, после чего съедают тесто и мясо.

Большой популярностью в Грузии пользуется и оджахури. Блюдо состоит из кусочков мяса и картофеля, чеснока, специй. Ингредиенты готовятся на глиняной сковороде.

"Для любителей ягнятины стоит рассмотреть чакапули. В блюдо также добавляется много свежей зелени (тархун, кинза) и кислых сливок (ткемали). Очень весеннее и ароматное блюдо", - сообщает источник.

Закуски

В Грузии очень гордятся рулетиками из баклажанов, которые имеют начинку из пряной ореховой пасты. Также обязательно попробуйте лобио - густой гарнир из красной фасоли, чеснока, кинзы и специй.

