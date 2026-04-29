В каких вузах Санкт-Петербурга есть общежития?

В Санкт-Петербурге множество вузов предоставляют общежития для студентов, и каждый из них имеет свои особенности. Вот несколько примеров с интересными фактами:
Межвузовский студенческий городок (МСГ)
Адрес: Новоизмайловский проспект, 16.
Особенности:
- Принимает студентов из 35 петербургских вузов, в нём живут более 8 тысяч студентов.
- Состоит из 10 студенческих домов, учебно-спортивного центра с двумя бассейнами, библиотеки, коворкингов, душевого комплекса с сауной, поликлиники, кафе и столовых.
- На территории есть молодёжное пространство и чертёжный зал.
- Безопасность обеспечивает контрольно-пропускная система.
- Студгородок находится в пешей доступности от станции метро «Парк Победы», рядом расположены Парк Победы и парк Авиаторов.
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
Количество мест: около 13 тысяч.
Особенности:
- Включает 21 общежитие в трёх районах города: Василеостровском, Петродворцовом и Невском.
- Есть общежития квартирного и коридорного типа.
- Университетский студгородок в Петродворцовом районе начал формироваться в 1970-е годы, когда там начали учиться физики, химики, математики и биологи.
- В 1993 году Василеостровский и Петергофский студгородки были реорганизованы в самостоятельные структурные подразделения университета.
Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II
Количество общежитий: 10.
Особенности:
- Общая вместимость — более 5500 студентов.
- Все общежития оборудованы современными удобствами: спортзал, кафетерий, коворкинг-зоны, Wi-Fi.
- В общежитии №1 (Малый проспект В. О., 38/40) есть тренажёрный зал, прачечная самообслуживания, комната отдыха и учебная комната.
НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге
Общежития:
- На Герасимовской улице (Калининский район).
- На Курляндской улице (Адмиралтейский район).
- На улице Красного Текстильщика (Центральный район).
- На набережной реки Карповки (Петроградский район).
- Также есть общежития на улицах Шевченко, Запорожская, Витебская, Серпуховская, Ленсовета.
Особенности:
- В общежитиях круглосуточно работает охрана и пропускная система, здания оснащены камерами видеонаблюдения.
- Для студентов оформляют временную регистрацию и оказывают психологическую и техническую поддержку.
- Минимальная стоимость проживания — 1030 рублей в месяц.
Университет ИТМО
Общежития:
- Студенческий городок в Вяземском переулке (Петроградский район).
- Общежитие №2 на улице Ленсовета.
- Общежитие №3 в Альпийском переулке.
- Общежитие №4 на улице Белорусской.
Особенности:
- В студенческом городке доступно 1769 мест для проживания, стоимость варьируется от 1163 до 2190 рублей в зависимости от корпуса.
- На территории есть общественные пространства, спортзалы, библиотека, коворкинги, велопарковки, музыкальная студия.