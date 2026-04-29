В каких вузах Санкт-Петербурга есть общежития?

Опубликовано: 29 апреля 2026 15:15
 Проверено редакцией
студенты, молодежь
Global Look Press/Svetlana Vozmilova
В Санкт-Петербурге множество вузов предоставляют общежития для студентов, и каждый из них имеет свои особенности. Вот несколько примеров с интересными фактами:

Межвузовский студенческий городок (МСГ)

Адрес: Новоизмайловский проспект, 16.

Особенности:

  • Принимает студентов из 35 петербургских вузов, в нём живут более 8 тысяч студентов.
  • Состоит из 10 студенческих домов, учебно-спортивного центра с двумя бассейнами, библиотеки, коворкингов, душевого комплекса с сауной, поликлиники, кафе и столовых.
  • На территории есть молодёжное пространство и чертёжный зал.
  • Безопасность обеспечивает контрольно-пропускная система.
  • Студгородок находится в пешей доступности от станции метро «Парк Победы», рядом расположены Парк Победы и парк Авиаторов.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

Количество мест: около 13 тысяч.

Особенности:

  • Включает 21 общежитие в трёх районах города: Василеостровском, Петродворцовом и Невском.
  • Есть общежития квартирного и коридорного типа.
  • Университетский студгородок в Петродворцовом районе начал формироваться в 1970-е годы, когда там начали учиться физики, химики, математики и биологи.
  • В 1993 году Василеостровский и Петергофский студгородки были реорганизованы в самостоятельные структурные подразделения университета.

Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II

Количество общежитий: 10.

Особенности:

  • Общая вместимость — более 5500 студентов.
  • Все общежития оборудованы современными удобствами: спортзал, кафетерий, коворкинг-зоны, Wi-Fi.
  • В общежитии №1 (Малый проспект В. О., 38/40) есть тренажёрный зал, прачечная самообслуживания, комната отдыха и учебная комната.

НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

Общежития:

  • На Герасимовской улице (Калининский район).
  • На Курляндской улице (Адмиралтейский район).
  • На улице Красного Текстильщика (Центральный район).
  • На набережной реки Карповки (Петроградский район).
  • Также есть общежития на улицах Шевченко, Запорожская, Витебская, Серпуховская, Ленсовета.

Особенности:

  • В общежитиях круглосуточно работает охрана и пропускная система, здания оснащены камерами видеонаблюдения.
  • Для студентов оформляют временную регистрацию и оказывают психологическую и техническую поддержку.
  • Минимальная стоимость проживания — 1030 рублей в месяц.

Университет ИТМО

Общежития:

  • Студенческий городок в Вяземском переулке (Петроградский район).
  • Общежитие №2 на улице Ленсовета.
  • Общежитие №3 в Альпийском переулке.
  • Общежитие №4 на улице Белорусской.

Особенности:

  • В студенческом городке доступно 1769 мест для проживания, стоимость варьируется от 1163 до 2190 рублей в зависимости от корпуса.
  • На территории есть общественные пространства, спортзалы, библиотека, коворкинги, велопарковки, музыкальная студия.
