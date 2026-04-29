Что посмотреть в Санкт-Петербурге за три дня в мае?

За три дня в Санкт-Петербурге в мае можно успеть погрузиться в историю, насладиться архитектурой и открыть для себя скрытые уголки города.

Санкт-Петербург в мае — это цветущие парки, белые ночи и насыщенная культурная программа. За три дня можно успеть погрузиться в историю, насладиться архитектурой и открыть для себя скрытые уголки города. Вот маршрут, который сочетает классические достопримечательности с необычными локациями и майскими событиями.

День 1: центр города и музеи

Начните с Невского проспекта — главной артерии города. Прогуляйтесь от Адмиралтейства до Дворцовой площади, обращая внимание на детали: розовый дворец Белосельских-Белозерских с атлантами, Аничков мост с четырьмя скульптурами, магазин Елисеевых с витражами. На Дворцовой площади вас ждёт Эрмитаж — один из крупнейших музеев мира. В коллекции более 3 миллионов экспонатов, включая работы Рембрандта и Леонардо да Винчи. Чтобы избежать очередей, покупайте билеты онлайн.

Совет: если планируете посетить парадные залы, выделите на Эрмитаж целый день. Легенда гласит, что осмотр всех залов по минуте на экспонат займёт более 10 лет.

После Эрмитажа отправляйтесь к Исаакиевскому собору. Поднимитесь на колоннаду — отсюда открывается панорамный вид на город. Собор часто называют «малахитовой шкатулкой» из-за богатого внутреннего убранства.

Где поесть: в «Литературном кафе» на набережной Мойки, 57. В XIX веке здесь бывали Пушкин и Достоевский.

День 2: парки и культурные события

Май — идеальное время для прогулок по паркам. Посетите Летний сад, заложенный Петром I в 1704 году. Здесь можно увидеть статуи, фонтаны и пруд с лебедями. Если погода тёплая, устройте пикник на газоне.

Далее — в Юсуповский сад. В мае 2026 года здесь планируется фестиваль DreamFest: рок-хиты в исполнении симфонического оркестра, огненно-пиротехническое шоу и флайборд-представление над гигантской луной. Даже если фестиваль уже завершится, сад стоит посетить ради ухоженных аллей и озера с романтичным мостом.

Совет: в Юсуповском саду есть спортивная и детская площадки — идеально для семей с детьми.

Вечером можно посетить Севкабель Порт — культурный центр на берегу Невы. Здесь проходят выставки, концерты и другие мероприятия.

День 3: пригороды и водные прогулки

Утром отправляйтесь в Петергоф — дворцово-парковый ансамбль на берегу Финского залива. Главная достопримечательность — фонтанный ансамбль. Большой каскад включает 75 фонтанов, а знаменитый фонтан «Самсон» создан в честь победы в Полтавской битве.

После Петергофа устройте прогулку на теплоходе по Неве. В мае уже тепло, чтобы наслаждаться видами города с воды. Можно выбрать маршрут с осмотром разводных мостов или поездку к Стрелке Васильевского острова.

Совет: если останется время, загляните в Кунсткамеру — первый музей России, основанный Петром I. Здесь можно увидеть коллекции «чудес», включая анатомические редкости и этнографические экспонаты.

Дополнительные рекомендации

Фестивали. В мае 2026 года в Петропавловской крепости проходил фестиваль песчаных скульптур. Тема мероприятия объявлялась позже, но обычно это масштабные работы мастеров из России и других стран.

Еда. Попробуйте корюшку — символическую рыбу Петербурга. В мае её ловят в Неве, а на Рыбовом фестивале (если он состоится в этом году) можно было попробовать корюшку в разных видах: обжаренную, малосольную, копчёную.

Транспорт. Используйте метро и наземный общественный транспорт — это сэкономит время. Для поездок в пригороды (например, в Петергоф) удобнее всего метеор или электричка.

