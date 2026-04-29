Без снега, но с зонтами и березовой пыльцой: синоптик рассказал, какой будет погода в Петербурге в первой декаде мая

Зима окончательно сдалась. В первой декаде мая в Петербурге не будет ни снега, ни ночных заморозков, сообщил синоптик Михаил Леус в соцсетях.
Наоборот, в городе станет теплее, чем обычно в это время. Температура будет на пару градусов выше климатической нормы.
Когда будет жарче всего?
Погода будет меняться постепенно, «волнами»:
- С 1 по 3 мая: Самые погожие дни. Воздух прогреется до +14...+19 градусов. Настоящая весна!
- С 4 по 6 мая: Станет чуть свежее, около +13...+18 градусов.
- С 7 по 11 мая: Температура немного упадет — до +10...+15 градусов.
Брать ли зонтик?
Ближайшие два дня будут солнечными и сухими. Сейчас над городом стоит «защитный щит» из высокого атмосферного давления, который разогнал тучи.
А вот с 3 по 9 мая ситуация изменится. В город заглянут кратковременные дожди. Они не будут затяжными, но зонт в сумке лишним точно не станет.
Кстати, в восточной части Ленобласти погода будет хуже — там дожди пройдут раньше и чаще.
Полезные советы для прогулок
Хотя на термометре +19, не забывайте про коварство Северной столицы. Вот несколько важных моментов:
- Ветер с Невы. В начале мая вода в реках и каналах еще ледяная. Рядом с набережными всегда будет холоднее на 3–5 градусов.
- Принцип «капусты». Солнце в это время уже греет, но в тени всё еще зябко. Одевайтесь многослойно, чтобы можно было легко расстегнуться или утеплиться.
- Время аллергии. Именно в первой декаде мая в Петербурге начинает активно цвести береза. Если вы аллергик, не забывайте про свои лекарства перед выходом на прогулку в парк.
Наслаждайтесь теплом, Петербург заслужил эту весну!