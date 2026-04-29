72 градуса к небу: Большой Смоленский мост прошел первое испытание на прочность

Строительство моста вошло в новую фазу.

В Петербурге наконец-то обретает реальные черты новый мост через Неву — Большой Смоленский. Это первая разводная переправа, которую строят в городе за последние 40 лет.

Событие для города историческое, ведь разговоры об этом мосте шли еще с советских времен, и вот проект наконец «вышел из бумаги».

Главное испытание пройдено

На днях строители поставили важную «галочку» — проверили разводные механизмы. В ночь на 25 апреля огромные «крылья» моста впервые подняли на 72 градуса.

Всё прошло гладко. Сейчас разводка занимает около 20 минут и делается вручную. Но когда систему полностью настроят и автоматизируют, мост будет «взлетать» всего за 3–5 минут.

К навигации мост готов: теперь он может спокойно пропускать по Неве большие суда. Губернатор Александр Беглов проинспектировал работы.

Что внутри и снаружи?

Цифры впечатляют: общий вес конструкций уже перевалил за 9 тысяч тонн. Интересный факт: всё «железо» и «мозги» у моста — наши, отечественные.

Например, мощные гидроцилиндры, которые поднимают пролеты, сделали на петербургском Обуховском заводе.

Как будет выглядеть мост:

6 полос для машин: пробок должно стать заметно меньше.

пробок должно стать заметно меньше. Трамвайная линия: общественный транспорт не будет стоять в общем потоке.

общественный транспорт не будет стоять в общем потоке. Велодорожка и тротуары: можно будет с комфортом перейти или переехать на другой берег.

Почему этого моста так ждали?

Если посмотреть на карту, между Володарским мостом и мостом Александра Невского — огромная дыра. Это самый длинный участок Невы в черте города без переправ.

Жителям Невского и Красногвардейского районов приходится делать огромные крюки, чтобы попасть на другой берег. Новый мост свяжет улицу Коллонтай и Большой Смоленский проспект напрямую.

Когда поедем?

Стройка идет бодро. Самое сложное уже позади — опоры в воде установлены, каркас собран. Сейчас рабочие тянут провода, ставят освещение и делают ограждения. Всего на площадке круглосуточно трудятся 500 человек.

Губернатор и строители обещают, что рабочее движение по мосту откроют в 2027 году. Судя по тому, что проект идет с опережением графика, шансы поехать по новому асфальту вовремя очень высоки.

Мост не будет существовать «сам по себе». Вместе с ним строят три большие развязки: на проспекте Обуховской Обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай.

Это позволит потокам машин не втыкаться в светофоры, а сразу уходить в нужную сторону. В будущем мост станет частью новой скоростной магистрали (ШМСД).