Погода подвела: купальный сезон в Петербурге и Ленобласти откладывается

Погода преподнесла петербуржцам неприятный сюрприз. Дожди и прохладный циклон поставили прогрев водоемов на паузу. Массовый купальный сезон в Петербурге и Ленобласти пока откладывается. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
Как изменилась температура воды
Из-за затяжных дождей и похолодания вода в водоемах перестала прогреваться и даже начала остывать. Сейчас температура замерла на грани комфортной для массового купания.
- Финский залив: на прошлой неделе вода прогрелась до +18…+20°С, но сейчас пошла на спад.
- Лисий Нос: в пик тепла было +21°С, сегодня термометры показывают всего +18°С.
- Нева и Кронштадт: вода бодрящая — около +17°С.
- Реки Ленобласти: на большинстве рек температура держится на уровне +17…+18°С.
Где сейчас теплее всего
Единственные места с более высокой температурой — небольшие озера и карьеры. Из-за малого объема вода в них может быть на 2–3 градуса выше общего фона. Там еще можно рискнуть искупаться, но массового открытия сезона ждать рано.
Купальный сезон в Петербурге и области пока откладывается. В Финском заливе и реках вода остыла до +17…+18°С. Теплее всего — в небольших озёрах и карьерах, но и там купаться стоит с осторожностью.
Следите за прогнозами: когда циклон уйдет, вода начнет прогреваться снова. А пока — только загорать и гулять у воды.
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