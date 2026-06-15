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Погода подвела: купальный сезон в Петербурге и Ленобласти откладывается

Опубликовано: 15 июня 2026 15:06
 Проверено редакцией
Городовой ру
Погода подвела: купальный сезон в Петербурге и Ленобласти откладывается
фото legion-media
Что показали замеры воды в Неве и Ленобласти

Погода преподнесла петербуржцам неприятный сюрприз. Дожди и прохладный циклон поставили прогрев водоемов на паузу. Массовый купальный сезон в Петербурге и Ленобласти пока откладывается. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Как изменилась температура воды

Из-за затяжных дождей и похолодания вода в водоемах перестала прогреваться и даже начала остывать. Сейчас температура замерла на грани комфортной для массового купания.

  • Финский залив: на прошлой неделе вода прогрелась до +18…+20°С, но сейчас пошла на спад.
  • Лисий Нос: в пик тепла было +21°С, сегодня термометры показывают всего +18°С.
  • Нева и Кронштадт: вода бодрящая — около +17°С.
  • Реки Ленобласти: на большинстве рек температура держится на уровне +17…+18°С.

Где сейчас теплее всего

Единственные места с более высокой температурой — небольшие озера и карьеры. Из-за малого объема вода в них может быть на 2–3 градуса выше общего фона. Там еще можно рискнуть искупаться, но массового открытия сезона ждать рано.

Купальный сезон в Петербурге и области пока откладывается. В Финском заливе и реках вода остыла до +17…+18°С. Теплее всего — в небольших озёрах и карьерах, но и там купаться стоит с осторожностью.

Следите за прогнозами: когда циклон уйдет, вода начнет прогреваться снова. А пока — только загорать и гулять у воды.

Ранее «Городовой» рассказывал, где выгоднее всего заправиться в Петербурге.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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