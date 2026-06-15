Спрос на черешню упал на 15%: как дорогая ягода проигрывает рынку в 2026 году

Продажи черешни в России в конце мая — начале июня снизились на 8–15% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные аналитических сервисов «Чек Индекс» и «Эвотор».
Главная причина — удорожание ягоды. Средний чек вырос на 11% до 598 рублей, а цена за килограмм подскочила на 31% до 847 рублей.
Почему черешня подорожала
Участники рынка связывают рост цен с двумя факторами:
- заморозки в период цветения, которые повредили урожай;
- сокращение импорта (меньше ягод ввезли из-за рубежа).
В результате натуральные продажи черешни с 25 мая по 9 июня сократились на 15% в среднем на одну торговую точку. За период с 25 мая по 7 июня падение составило 8% год к году.
Что происходит с другими ягодами
- Клубника: спрос упал на 7% год к году, несмотря на снижение цены до 496 рублей за кг (минус 15%). Причина — ухудшение качества урожая из-за заморозков и осадков в ключевых регионах производства.
- Голубика: продажи снизились на 9%, цена немного уменьшилась вслед за укреплением рубля и удешевлением импорта.
- Малина: единственная категория с заметным ростом. Число покупок увеличилось на 14% год к году, а в отдельных сетях рост кратно выше за счет расширения предложения.
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