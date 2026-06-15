Городовой / Новости Петербурга / Спрос на черешню упал на 15%: как дорогая ягода проигрывает рынку в 2026 году
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Любителям "тихой охоты" посвящается: названы самые грибные места Карелии - с пустыми корзинами точно не вернетесь Полезное
Где в Петербурге дешевле всего купить двушку: топ районов с ценами 2026 Новости Петербурга
Никаких кастрюль и сковородок: самый удобный рецепт курицы на каждый день Полезное
Погода подвела: купальный сезон в Петербурге и Ленобласти откладывается Новости Петербурга
Новолуние 15 июня в Петербурге: советы астрологов для жителей Северной столицы Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Спрос на черешню упал на 15%: как дорогая ягода проигрывает рынку в 2026 году

Опубликовано: 15 июня 2026 15:27
 Проверено редакцией
Городовой ру
Спрос на черешню упал на 15%: как дорогая ягода проигрывает рынку в 2026 году
фото legion-media
На сколько выросли цены на черешню в 2026 году и почему россияне ее не покупают

Продажи черешни в России в конце мая — начале июня снизились на 8–15% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные аналитических сервисов «Чек Индекс» и «Эвотор».

Главная причина — удорожание ягоды. Средний чек вырос на 11% до 598 рублей, а цена за килограмм подскочила на 31% до 847 рублей.

Почему черешня подорожала

Участники рынка связывают рост цен с двумя факторами:

  • заморозки в период цветения, которые повредили урожай;
  • сокращение импорта (меньше ягод ввезли из-за рубежа).

В результате натуральные продажи черешни с 25 мая по 9 июня сократились на 15% в среднем на одну торговую точку. За период с 25 мая по 7 июня падение составило 8% год к году.

Что происходит с другими ягодами

  • Клубника: спрос упал на 7% год к году, несмотря на снижение цены до 496 рублей за кг (минус 15%). Причина — ухудшение качества урожая из-за заморозков и осадков в ключевых регионах производства.
  • Голубика: продажи снизились на 9%, цена немного уменьшилась вслед за укреплением рубля и удешевлением импорта.
  • Малина: единственная категория с заметным ростом. Число покупок увеличилось на 14% год к году, а в отдельных сетях рост кратно выше за счет расширения предложения.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему купальный сезон в Петербурге и Ленобласти откладывается.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью