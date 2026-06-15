Никаких кастрюль и сковородок: самый удобный рецепт курицы на каждый день

В одной форме одновременно готовятся сочная курица, нежный картофель и ароматный лук. А сверху всё покрывается аппетитной сырной корочкой, которая делает блюдо по-настоящему праздничным.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкусно и полезно".
Ингредиенты:
- куриные бёдра — 4 шт.,
- картофель — 4 шт.,
- репчатый лук — 1 шт.,
- твёрдый сыр — 150 г,
- сливки 10% — 100 мл,
- майонез — 2-3 ст. л.,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Куриные бёдра промываю и обсушиваю бумажными полотенцами. Солю, перчу, добавляю майонез и тщательно обмазываю мясо со всех сторон.
Оставляю мариноваться минимум на 30-45 минут. Лук нарезаю тонкими четвертькольцами. Картофель очищаю и нарезаю тонкими ломтиками.
Сыр натираю на средней тёрке. Форму для запекания смазываю маслом. На дно выкладываю слой картофеля и слегка подсаливаю.
Сверху равномерно распределяю нарезанный лук. Вливаю сливки, чтобы картофель получился нежным.
На овощную подушку выкладываю замаринованные кусочки курицы. Обильно посыпаю всё тёртым сыром.
Отправляю форму в заранее разогретую до 180-190 градусов духовку. Запекаю около 35-40 минут до красивой золотистой корочки.
Готовое блюдо сразу подаю к столу вместе с картофелем и луком.
Примерное время приготовления: 1 час 15 минут (с учётом маринования).
Личный опыт
Я иногда добавляю к овощной подушке нарезанные кружочками помидоры — получается сочно и вкусно.
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