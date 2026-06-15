Городовой / Полезное / Никаких кастрюль и сковородок: самый удобный рецепт курицы на каждый день
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Любителям "тихой охоты" посвящается: названы самые грибные места Карелии - с пустыми корзинами точно не вернетесь Полезное
Где в Петербурге дешевле всего купить двушку: топ районов с ценами 2026 Новости Петербурга
Спрос на черешню упал на 15%: как дорогая ягода проигрывает рынку в 2026 году Новости Петербурга
Погода подвела: купальный сезон в Петербурге и Ленобласти откладывается Новости Петербурга
Новолуние 15 июня в Петербурге: советы астрологов для жителей Северной столицы Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Никаких кастрюль и сковородок: самый удобный рецепт курицы на каждый день

Опубликовано: 15 июня 2026 15:13
 Проверено редакцией
Никаких кастрюль и сковородок: самый удобный рецепт курицы на каждый день
Никаких кастрюль и сковородок: самый удобный рецепт курицы на каждый день
Городовой ру
Готовлю по этому рецепту, когда нет желания стоять у плиты часами.

В одной форме одновременно готовятся сочная курица, нежный картофель и ароматный лук. А сверху всё покрывается аппетитной сырной корочкой, которая делает блюдо по-настоящему праздничным.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкусно и полезно".

Ингредиенты:

  • куриные бёдра — 4 шт.,
  • картофель — 4 шт.,
  • репчатый лук — 1 шт.,
  • твёрдый сыр — 150 г,
  • сливки 10% — 100 мл,
  • майонез — 2-3 ст. л.,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Куриные бёдра промываю и обсушиваю бумажными полотенцами. Солю, перчу, добавляю майонез и тщательно обмазываю мясо со всех сторон.

Никаких кастрюль и сковородок: самый удобный рецепт курицы на каждый день - image 1
Никаких кастрюль и сковородок: самый удобный рецепт курицы на каждый день - image 1

Оставляю мариноваться минимум на 30-45 минут. Лук нарезаю тонкими четвертькольцами. Картофель очищаю и нарезаю тонкими ломтиками.

Сыр натираю на средней тёрке. Форму для запекания смазываю маслом. На дно выкладываю слой картофеля и слегка подсаливаю.

Сверху равномерно распределяю нарезанный лук. Вливаю сливки, чтобы картофель получился нежным.

На овощную подушку выкладываю замаринованные кусочки курицы. Обильно посыпаю всё тёртым сыром.

Отправляю форму в заранее разогретую до 180-190 градусов духовку. Запекаю около 35-40 минут до красивой золотистой корочки.

Готовое блюдо сразу подаю к столу вместе с картофелем и луком.

Примерное время приготовления: 1 час 15 минут (с учётом маринования).

Личный опыт

Я иногда добавляю к овощной подушке нарезанные кружочками помидоры — получается сочно и вкусно.

Ранее мы писали о том, как приготовить салат из 4 ингредиентов, который съедают быстрее оливье.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью