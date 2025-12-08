Сколько ждать после обвала: озвучены сроки ремонта парковки у Ладожского вокзала

Андрей Хорт, возглавляющий Красногвардейский район города, сообщил о запланированных сроках ремонта частично обрушившейся парковки у Ладожского вокзала. Восстановительные мероприятия будут организованы поэтапно. Работы предполагается разделить на три последовательных стадии.
Парковка у железнодорожного вокзала принадлежит Октябрьской железной дороге.
В сложившейся ситуации районные власти информируют жителей города о ходе и перспективах восстановления и осуществляют организационное сопровождение, сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района.
Первым этапом станет техническое обследование конструкций для определения степени повреждения и выявления основных неисправностей.
После этого начнутся проектные работы, а затем строительно-монтажные мероприятия. Планируется, что обследование завершится к понедельнику, 15 декабря.
Ранее горожанам сообщили о временном закрытии автомобильной парковки у Ладожского вокзала, а также о введении ограничений для пешеходов на прилегающей территории. Причиной временных перемен послужило частичное обрушение крыши здания 24 октября.