Сколько ждать после обвала: озвучены сроки ремонта парковки у Ладожского вокзала

Опубликовано: 8 декабря 2025 08:26
Ладожский вокзал
Сколько ждать после обвала: озвучены сроки ремонта парковки у Ладожского вокзала
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Работы разделят на три этапа.

Андрей Хорт, возглавляющий Красногвардейский район города, сообщил о запланированных сроках ремонта частично обрушившейся парковки у Ладожского вокзала. Восстановительные мероприятия будут организованы поэтапно. Работы предполагается разделить на три последовательных стадии.

Парковка у железнодорожного вокзала принадлежит Октябрьской железной дороге.

В сложившейся ситуации районные власти информируют жителей города о ходе и перспективах восстановления и осуществляют организационное сопровождение, сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района.

Первым этапом станет техническое обследование конструкций для определения степени повреждения и выявления основных неисправностей.

После этого начнутся проектные работы, а затем строительно-монтажные мероприятия. Планируется, что обследование завершится к понедельнику, 15 декабря.

Ранее горожанам сообщили о временном закрытии автомобильной парковки у Ладожского вокзала, а также о введении ограничений для пешеходов на прилегающей территории. Причиной временных перемен послужило частичное обрушение крыши здания 24 октября.

Автор:
Юлия Аликова
