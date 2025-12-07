Под этим собором скрывалось первое кладбище Петербурга: почему о нём почти никто не знает

Сампсониевский собор появился не случайно. Пётр I велел возвести церковь в честь победы в Полтавской битве 27 июня 1709 года — дне, который совпадал с памятью преподобного Сампсония Странноприимца.
Первая деревянная церковь стояла за пределами молодой столицы и встречала тех, кто входил в город с Выборгской стороны. А уже в 1740-х годах на её месте вырос каменный храм по проекту Джузеппе Трезини.
На фасадах позже появились мемориальные доски со словами Петра, обращёнными к войскам перед сражением: напоминание о том, ради чего построен собор.
Первое городское кладбище
Сегодня об этом почти не напоминают, но вокруг прежней деревянной церкви располагалось первое общегородское кладбище Петербурга.
Здесь хоронили представителей разных сословий — от солдат до придворных. Среди погребённых были архитектор Доменико Трезини и главный планировщик Петербурга Жан-Батист Леблон.
Старое кладбище исчезло в XVIII веке, но память о нём делает собор одним из немногих мест, где сохранилось ощущение города Петровской эпохи.
Необычный облик и редкие детали
Архитектура собора тоже несёт свою интригу. Колокольня имеет шатровое завершение и "окна-слухи" — черту, характерную для ярославских храмов, но редкую для Петербурга. Считается, что на этом настоял купец Иван Лапшин, жертвователь строительства.
Позднее к храму пристроили ещё четыре главы, изменив его первоначальный силуэт.
От забвения к возрождению
После революции собор закрыли, приспособив под хозяйственные нужды. Во время войны он получил серьёзные повреждения. Реставрация началась лишь в 1990-е, и в 2002 году храм снова стал действующим. Перед входом восстановили памятник Петру I — такой же, какой стоял здесь в 1909 году.