Исторический символ Петербурга ушел энергетикам за полтора миллиарда

Опубликовано: 31 января 2026 11:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Semen Likhodeev / Russian Look

ООО "Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение" выиграло аукцион по приобретению здания Главпочтамта в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, согласно данным портала ГИС "Торги", передают РИА Новости.

Объект включает Главпочтамт площадью 13,7 тыс. кв. м (Почтамтская ул., 9, лит. А) и прилегающий участок земли около 0,7 га, изначально оцененные в 1,2 млрд рублей.

Компания предложила 1,28 млрд рублей, а с учетом НДС итоговая стоимость составит 1,5 млрд рублей.

Автор:
Юлия Аликова
