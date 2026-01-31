Исторический символ Петербурга ушел энергетикам за полтора миллиарда

ООО "Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение" выиграло аукцион по приобретению здания Главпочтамта в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, согласно данным портала ГИС "Торги", передают РИА Новости.
Объект включает Главпочтамт площадью 13,7 тыс. кв. м (Почтамтская ул., 9, лит. А) и прилегающий участок земли около 0,7 га, изначально оцененные в 1,2 млрд рублей.
Компания предложила 1,28 млрд рублей, а с учетом НДС итоговая стоимость составит 1,5 млрд рублей.
