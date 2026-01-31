Откуда идут метеоры в Петергоф?

Метеоры в Петергоф отправляются из центра Санкт‑Петербурга — с нескольких ключевых причалов, расположенных у знаковых достопримечательностей. Метеоры курсируют только в тёплое время года — обычно с мая по октябрь.

Откуда уходят метеоры до Петергофа?

Основные причалы отправления:

Дворцовая пристань (Дворцовая набережная, д. 36) — один из самых живописных причалов, прямо напротив Зимнего дворца и Эрмитажа. Добраться можно пешком за 5 минут от станции метро «Адмиралтейская».

Сенатская пристань (Английская набережная, д. 2) — находится рядом с Исаакиевской площадью, Медным всадником и зданием Конституционного суда. Пешая дорога от метро «Адмиралтейская» займёт 7–10 минут.

Некоторые рейсы также отправляются от причала «Спуск со львами» на Адмиралтейской набережной.

Куда прибывают метеоры в Петергофе?

Почти все рейсы приходят к нижнему причалу Петергофа — он расположен рядом с центральным входом в Нижний парк. Это удобно: сразу после высадки можно пройти к фонтанам и дворцам без дополнительных пересадок.

Какая стоимость билетов на метеор до Петергофа?

Стоимость билета на метеор до Петергофа: взрослый — от 1 800 рублей; льготный (школьники, студенты, пенсионеры) — от 1 500 рублей; детский (до 12 лет) — от 850 рублей. Билеты можно купить онлайн или в кассах у причалов.

Несколько интересных фактов о метеорах в Петергоф:

Метеор — это теплоход на подводных крыльях, способный развивать скорость до 60 км/ч. Путь до Петергофа занимает всего 30–40 минут — в разы быстрее, чем на автобусе или электричке.

Во время поездки открываются потрясающие панорамы: вы увидите с воды Эрмитаж, Адмиралтейство, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, стадион «Зенит‑Арена» и «Лахта‑центр». В акватории Финского залива можно наблюдать круизные лайнеры и яхты.



