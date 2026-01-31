«Серебряный возраст» в Петербурге: 60 тысяч пенсионеров получили музейные бонусы

В Санкт-Петербурге растёт популярность социального проекта «Серебряный возраст», созданного для помощи пенсионерам и людям предпенсионного возраста.
По данным Сбера, в 2025 году более 60 тысяч жителей города получили специальную карту с расширенными льготами.
Карту «Серебряный возраст» используют уже свыше 376 тысяч человек — все владельцы Единой карты петербуржца (ЕКП), достигшие пенсионного возраста (мужчины от 60 лет, женщины от 55 лет), автоматически получают эти бонусы.
Ключевой плюс карты — электронный сертификат на 1500 рублей для приобретения билетов в музеи федерального и регионального значения. Оформить его можно в МФЦ или на портале Госуслуг Петербурга.
Председатель Северо-Западного банка Сбера Дмитрий Евгеньевич отметил, что инициатива упрощает доступ пожилым людям к культурным мероприятиям города.
Карта выпускается на основе ЕКП бесплатно, включая обслуживание и перевыпуск. Нужно только паспорт со СНИЛС, а готовность занимает до 8 рабочих дней.
