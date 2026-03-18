«Зенит навсегда»: век триумфов и страсти в новом фильме клуба

Футбольный клуб «Зенит» выпустил документальный фильм «Зенит навсегда».
Премьера крупного документального проекта «Зенит навсегда», приуроченного к столетию петербургской команды, прошла 17 марта. В него вошли полнометражная картина и пятисерийный сериал, освещающие путь клуба.
Проект «Зенит навсегда» представляет собой детальное повествование этой истории, погружение в самые светлые и мрачные ее главы.
Это глубокий анализ ушедшего века через призму его создателей и ключевых участников событий, отметили в пресс-службе клуба.