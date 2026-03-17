Картофель, бекон + еще 1 ингредиент – а на выходе сочная выпечка без теста: этот рецепт станет вашим фаворитом
Картофель, бекон + еще 1 ингредиент – а на выходе сочная выпечка без теста: этот рецепт станет вашим фаворитом

Опубликовано: 17 марта 2026 23:29
 Проверено редакцией
Рецепт картофельного пирога с мясом и овощами

Выпечка необязательно должна быть на тесте. Существуют пироги, которые не требуют мучной массы – например, пирог из картофельного пюре, бекона, сыра и овощей. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • картофельное пюре – 500 г;
  • лук – 1 шт.;
  • помидоры черри – 15 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • бекон – 100 г;
  • сыр – 80 г;
  • соль;
  • перец;
  • перец чили;
  • прованские травы;
  • оливковое масло.

Способ приготовления

Добавьте в пюре яйца, специи и оливковое масло. Разравняйте массу по поверхности формы для запекания и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на полчаса.

За это время приготовьте начинку. Мелко нарежьте бекон (вместо него можно добавить в пирог курицу, копчености или ветчину). Обжарьте лук на сковороде, добавьте нарезанные помидоры и жарьте до их мягкости. Затем добавьте бекон – или другое мясо на ваш вкус.

Выложите зажарку на пропеченную картофельную массу и посыпьте тертым сыром. Верните форму в духовку на 10 минут – и можно подавать его на стол.

Автор:
Татьяна Идулбаева
