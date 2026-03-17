Картофель, бекон + еще 1 ингредиент – а на выходе сочная выпечка без теста: этот рецепт станет вашим фаворитом

Выпечка необязательно должна быть на тесте. Существуют пироги, которые не требуют мучной массы – например, пирог из картофельного пюре, бекона, сыра и овощей. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Вам потребуются:
- картофельное пюре – 500 г;
- лук – 1 шт.;
- помидоры черри – 15 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- бекон – 100 г;
- сыр – 80 г;
- соль;
- перец;
- перец чили;
- прованские травы;
- оливковое масло.
Способ приготовления
Добавьте в пюре яйца, специи и оливковое масло. Разравняйте массу по поверхности формы для запекания и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на полчаса.
За это время приготовьте начинку. Мелко нарежьте бекон (вместо него можно добавить в пирог курицу, копчености или ветчину). Обжарьте лук на сковороде, добавьте нарезанные помидоры и жарьте до их мягкости. Затем добавьте бекон – или другое мясо на ваш вкус.
Выложите зажарку на пропеченную картофельную массу и посыпьте тертым сыром. Верните форму в духовку на 10 минут – и можно подавать его на стол.
Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить варенье из сосновых шишек.