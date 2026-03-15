Не ягоды и не фрукты – а лакомство с хвойным ароматом: вот как приготовить варенье из сосновых шишек – 5 простых рецептов

Варенье из сосновых шишек – не только вкусно, но и невероятно полезно. В таком хвойном лакомстве есть масса витаминов и пищевых волокон. Попробовать его можно даже ребенку старше трех лет и людям, склонным к полноте, ведь в 100 г этого варенья всего 180 ккал, несмотря на обилие сахара. Рецептами поделились эксперты портала «Моя планета».

№1: Проще не бывает

1 кг шишек промойте, разрежьте на части и засыпьте 2 кг сахара. Перемешайте и переложите в простерилизованные банки. Накройте их марлей и оставьте рядом с теплой батареей (или на солнце). Дождитесь полного растворения сахара, закройте банки обычной крышкой и поместите на хранение в холодильник.

№2: Быстрее не бывает

Залейте 1 кг сосновых шишек водой в кастрюле на пару см выше шишек, добавьте 1 кг сахара и варите 2 часа. Варенье может пригореть: чтобы этого не допустить, время от времени его промешивайте.

№3: Стандартный рецепт

Залейте 1,5 кг сахара 0,5 л воды и варите на минимальном огне до достижения густой прозрачной жидкости – это будет сироп.

Промойте шишки, разрежьте их на кусочки, поместите в эмалированную кастрюлю, влейте сироп и доведите до кипения. После этого выключите огонь примерно на 5 часов, чтобы шишки впитали сироп. Такую процедуру нужно провести 3 раза.

В последний раз проварите смесь на среднем огне 1 час. Разлейте варенье по простерилизованным банкам и уберите в темное прохладное помещение.

№4: С кислинкой

Чистые шишки положите в кастрюлю, добавьте несколько тонких долек лимона, 200 г сахара и 1 стакан воды. Доведите до кипения и варите 20 минут до достижения розового оттенка, время от времени помешивания. Перелейте варенье в простерилизованные банки, поставьте их вверх дном и накройте одеялом на 12 часов.

№5: С кедровыми орехами и корицей

10 минут обжаривайте на горячей сковороде 1 кг очищенных кедровых орехов. Положите 1 кг шишек в кастрюлю, добавьте 1 л воды и доведите до кипения. После этого засыпьте 1 кг сахара, кедровые орехи и чуть корицы. Варите десерт 2 часа на умеренном огне, время от времени перемешивая массу и убирая пенку. Переложите варенье в банки, переверните и накройте одеялом на сутки.

Меры предосторожности

Соблюдайте умеренность: детям можно давать максимум 1 столовую ложку хвойного варенья, взрослым – 2-3.

Собирайте только молодые шишки, желательно маленькие – не больше 2 см в длину. Они должны быть мягкими, ароматными и яркими. Сбор заготовок для варенья в этом году начнется со второй половины июня, так что не пропустите!

