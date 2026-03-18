Тру сыр и катаю шарики: Получаю классную закуску за 8 минут - с секретиком

Если гости нагрянули без предупреждения, а поставить на стол перед ними нечего, можно "изобрести" простую закуску из 2 видов сыра - смотрится эффектно, вкусная, и готовится быстро, всего за 8 минут.
Как готовить вкусные сырные шарики с секретом, рассказывают на канале "Простые рецепты".
Для приготовления сырных шариков нужны следующие продукты:
- 100 г плавленого сыра;
- 50 г твёрдого сыра;
- 2 яйца;
- 2 зубца чеснока;
- 3 ст. л. майонеза;
- соль и чёрный молотый перец - по вкусу;
- горсть поджаренного арахиса.
Способ приготовления сырных шариков по шагам
- 2 крупных куриных яйца ставим вариться. Это самая долгая часть приготовления.
- Пока яйца варятся, подготовим остальные ингредиенты.
- Обычный твёрдый и плавленый сыр натираем.
- Чеснок пропускаем через пресс или очень мелко рубим ножом, крупных кусочков в закуске быть не должно.
- Арахис поджариваем на сухой сковороде с добавлением небольшого количества соли.
- Готовые яйца также трём или очень мелко режем. Если сделать крупную нарезку, шарики не будут держать форму.
- Смешиваем 2 вида сыра, яйца, чеснок, солим и присыпаем молотым чёрным перцем, добавляем майонез.
- Массу перемешиваем и влажными руками катаем шарики.
- В каждый шарик вкладываем 1-2 штуки жареного арахиса.
- Сырные шарики готовы быстрее, чем гости успели разуться и вымыть руки.
При подаче сырные шарики с секретом можно украсить свежей зеленью, получится очень эффектное блюдо, гости точно останутся сыты и довольны.
