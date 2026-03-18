Тру сыр и катаю шарики: Получаю классную закуску за 8 минут - с секретиком

Опубликовано: 18 марта 2026 01:03
 Проверено редакцией
Рецепт вкусного блюда без заморочек.

Если гости нагрянули без предупреждения, а поставить на стол перед ними нечего, можно "изобрести" простую закуску из 2 видов сыра - смотрится эффектно, вкусная, и готовится быстро, всего за 8 минут.

Как готовить вкусные сырные шарики с секретом, рассказывают на канале "Простые рецепты".

Для приготовления сырных шариков нужны следующие продукты:

  • 100 г плавленого сыра;
  • 50 г твёрдого сыра;
  • 2 яйца;
  • 2 зубца чеснока;
  • 3 ст. л. майонеза;
  • соль и чёрный молотый перец - по вкусу;
  • горсть поджаренного арахиса.

Способ приготовления сырных шариков по шагам

  1. 2 крупных куриных яйца ставим вариться. Это самая долгая часть приготовления.
  2. Пока яйца варятся, подготовим остальные ингредиенты.
  3. Обычный твёрдый и плавленый сыр натираем.
  4. Чеснок пропускаем через пресс или очень мелко рубим ножом, крупных кусочков в закуске быть не должно.
  5. Арахис поджариваем на сухой сковороде с добавлением небольшого количества соли.
  6. Готовые яйца также трём или очень мелко режем. Если сделать крупную нарезку, шарики не будут держать форму.
  7. Смешиваем 2 вида сыра, яйца, чеснок, солим и присыпаем молотым чёрным перцем, добавляем майонез.
  8. Массу перемешиваем и влажными руками катаем шарики.
  9. В каждый шарик вкладываем 1-2 штуки жареного арахиса.
  10. Сырные шарики готовы быстрее, чем гости успели разуться и вымыть руки.

При подаче сырные шарики с секретом можно украсить свежей зеленью, получится очень эффектное блюдо, гости точно останутся сыты и довольны.

Автор:
Марина Котова
