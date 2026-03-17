Превращаю обычный "Доширак" в ресторанное блюдо: понравится даже тем, кто нос воротит от лапши
Превращаю обычный "Доширак" в ресторанное блюдо: понравится даже тем, кто нос воротит от лапши

Опубликовано: 17 марта 2026 16:46
 Проверено редакцией
Стоит добавить немного овощей, специй и соуса — и обычная лапша превращается в ароматное азиатское блюдо.

Рецептом блюда поделился автор Дзен-канала "Foodkor. Рецепты корейской кухни".

Ингредиенты

лапша быстрого приготовления — 200 г, болгарский перец — 1 шт., морковь — 1 шт., кабачок — половинка, яйца — 4 шт., зелёный лук — 2–3 пера, соевый соус — 2–3 ст. л., сушёный имбирь — 1/2 ч. л., острый перец — 1/3 ч. л., соль — по вкусу.

Приготовление

Сначала я отвариваю яйца — можно сделать их всмятку или вкрутую, как больше нравится. Параллельно нарезаю овощи соломкой: перец, морковь и кабачок. Обжариваю их на сковороде с небольшим количеством масла до лёгкой мягкости. Добавляю соль и специи.

Затем добавляю лапшу, заливаю кипятком и готовлю около 5 минут на небольшом огне, пока она не станет мягкой и впитает часть жидкости. Вливаю соевый соус, аккуратно перемешиваю и снимаю с огня.

Готовую лапшу раскладываю по тарелкам, сверху выкладываю разрезанные яйца и посыпаю зелёным луком.

Примерное время приготовления: 20 минут.

Ранее мы писали о том, как приготовить суп с пельменями.

Автор:
Александр Асташкин
