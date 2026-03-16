Не леплю пельмени часами — готовлю этот суп, и получается даже вкуснее

Получается вкусно, наваристо и по-домашнему уютно. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «oliv'едка | Душевные рецепты».
Ингредиенты
Для супа:
картофель — 250 г, морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., вода — 2–2,5 л, соль — ½ ч. л., лавровый лист — 1 шт., универсальная приправа или любимые специи — 1 ч. л.
Для ленивых пельменей:
куриный фарш — 250 г, лук репчатый — 1 шт., яйцо — 1 шт., вода — 100 мл, мука — около 250 г, соль — ⅓ ч. л., чёрный молотый перец — по вкусу, сушёный чеснок — ½ ч. л., сушёная зелень — ½ ч. л.
Приготовление
Сначала готовлю основу для супа. Репчатый лук и морковь нарезаю небольшими кубиками. Готовлю сразу в кастрюле: сначала слегка обжариваю лук до лёгкой золотистости, затем добавляю морковь и готовлю ещё около 5 минут.
Картофель нарезаю небольшими кубиками и отправляю в кастрюлю. Заливаю водой и варю на небольшом огне до мягкости овощей.
Пока варится суп, готовлю тесто для ленивых пельменей. В миску разбиваю яйцо, добавляю соль, вливаю воду и перемешиваю. Затем постепенно подсыпаю муку и замешиваю мягкое однородное тесто, как для обычных пельменей.
Накрываю тесто миской или убираю в пакет и оставляю на 20 минут, чтобы оно стало более эластичным.
Для начинки смешиваю куриный фарш с натёртым луком. Добавляю соль, чёрный перец, сушёный чеснок и зелень, всё хорошо перемешиваю.
Отдохнувшее тесто раскатываю в большой тонкий прямоугольник толщиной несколько миллиметров. Деллю его на две части. Фарш также делю пополам.
Распределяю начинку тонким слоем по тесту, оставляя свободный край примерно 1,5–2 см. Сворачиваю плотный рулет и хорошо защипываю край, чтобы он не раскрылся при варке. Получившиеся рулеты нарезаю острым ножом на кусочки примерно по 2 см.
Когда овощи в супе уже мягкие, аккуратно добавляю ленивые пельмени небольшими порциями и сразу перемешиваю, чтобы они не слиплись. Кладу лавровый лист, солю по вкусу и добавляю специи. После закипания варю ещё около 5 минут.
Затем выключаю огонь, накрываю кастрюлю крышкой и даю супу немного настояться.
Время приготовления: примерно 35 минут
