Какие выставки запланированы в 2026 году в «Севкабель Порт»?
Какие выставки запланированы в 2026 году в «Севкабель Порт»?

Опубликовано: 17 марта 2026 18:10
 Проверено редакцией
художники, улица
Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
«Севкабель Порт» предлагает уникальную возможность погрузиться в мир современного искусства и инноваций, посетить разнообразные выставки и мероприятия, которые проходят в течение всего года.

«Севкабель Порт» в 2026 году — это динамично развивающаяся территория с насыщенной выставочной программой и множеством культурных событий. Это пространство, где инновации встречаются с искусством, а современные технологии становятся частью культурного досуга.

Выставочная программа 2026 года

Выставка современного искусства «Арт-Среда» (15–31 марта 2026 года). Регулярная экспозиция работ современных художников, как российских, так и зарубежных. Особое внимание уделяется экологичному искусству и проектам, посвящённым устойчивому развитию.

Технологический форум «Инновации 2026» (1–10 апреля 2026 года). Площадка для обсуждения новейших разработок в области IT, энергетики и телекоммуникаций. Здесь представляют свои инновации ведущие компании и стартапы.

Экологическая выставка «Зелёная энергия» (15 апреля — 15 мая 2026 года). Демонстрация инновационных решений в области экологии и устойчивого развития. Участники выставки — ведущие эксперты и компании, работающие в сфере зелёных технологий.

Арт-резиденция молодых художников «Территория творчества» (1–30 июня 2026 года). Проект, направленный на поддержку молодых талантов, где художники создают свои работы в креативной атмосфере под руководством признанных мастеров.

Выставка уличной культуры и стрит-арта «Urban Art» (1–15 июля 2026 года). Масштабная экспозиция работ современных стрит-арт художников, граффити и инсталляций на открытом воздухе.

Фестиваль науки и техники «ТехноФест» (15–31 августа 2026 года). Интерактивные зоны, где посетители могут познакомиться с новейшими научными разработками, поучаствовать в мастер-классах и увидеть демонстрацию технологий будущего.

Пономарева Дарина
