Для нежных петелек томатов - обязательно: 4 этапа сделают рассаду крепче баобаба - подкормки останутся в прошлом
Для нежных петелек томатов - обязательно: 4 этапа сделают рассаду крепче баобаба - подкормки останутся в прошлом

Опубликовано: 17 марта 2026 17:55
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как действовать после появления петелек томатов

Появление петелек томатов – важный этап развития рассады, который требует особого внимания со стороны садоводов. Именно тогда решается, какими растения будут в дальнейшем. Если упустить нужный момент, то можно загубить рассаду. Канал «Виктория Радзевская – Дачные секреты» советует предпринимать несколько действий при появлении петелек.

Этап №1 – снятие укрытия

При появлении первых петелек необходимо сразу убирать пленку, которая создавала тепличные условия. В самодельном парнике наблюдается повышенная температура и влажность, что способствует сильному вытягиванию рассады. Этого нельзя допускать.

Этап №2 – перестановка рассады

«Тепло + мало света = вытянутые спагетти вместо растений. Как только петельки показались — температура днём - 16–18 °C, ночью - 12–14 °C. У меня идеально работает застеклённый балкон или подоконник подальше от горячей батареи. Свет — минимум 12–14 часов в сутки», - сообщает источник.

Естественного освещения в марте точно не хватит, поэтому придется использовать досветку. Для этой цели подойдет фитолампа или светодиодный светильник мощностью 6500К.

Этап №3 – полив

В первые дни после появления петелек полив нужно осуществлять с помощью шприца или пипетки. Лить воду необходимо только под корень. Почва должна оставаться влажной, но не мокрой. Большое количество воды приводит к черной ножке. Можно увлажнять грунт с помощью пульверизатора.

Этап №4 – отказ от подкормок

Рассада на первых этапах развития является очень слабой и нежной, поэтому даже безопасные составы могут принести растениям вред. Следует отказаться от подкормок до тех пор, пока первые листочки не раскроются полностью.

Ранее портал «Городовой» рассказал, когда пикировать рассаду томатов по Лунному календарю.

Автор:
Полина Аксенова
