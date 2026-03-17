Для нежных петелек томатов - обязательно: 4 этапа сделают рассаду крепче баобаба - подкормки останутся в прошлом

Как действовать после появления петелек томатов

Появление петелек томатов – важный этап развития рассады, который требует особого внимания со стороны садоводов. Именно тогда решается, какими растения будут в дальнейшем. Если упустить нужный момент, то можно загубить рассаду. Канал «Виктория Радзевская – Дачные секреты» советует предпринимать несколько действий при появлении петелек.

Этап №1 – снятие укрытия

При появлении первых петелек необходимо сразу убирать пленку, которая создавала тепличные условия. В самодельном парнике наблюдается повышенная температура и влажность, что способствует сильному вытягиванию рассады. Этого нельзя допускать.

Этап №2 – перестановка рассады

«Тепло + мало света = вытянутые спагетти вместо растений. Как только петельки показались — температура днём - 16–18 °C, ночью - 12–14 °C. У меня идеально работает застеклённый балкон или подоконник подальше от горячей батареи. Свет — минимум 12–14 часов в сутки», - сообщает источник.

Естественного освещения в марте точно не хватит, поэтому придется использовать досветку. Для этой цели подойдет фитолампа или светодиодный светильник мощностью 6500К.

Этап №3 – полив

В первые дни после появления петелек полив нужно осуществлять с помощью шприца или пипетки. Лить воду необходимо только под корень. Почва должна оставаться влажной, но не мокрой. Большое количество воды приводит к черной ножке. Можно увлажнять грунт с помощью пульверизатора.

Этап №4 – отказ от подкормок

Рассада на первых этапах развития является очень слабой и нежной, поэтому даже безопасные составы могут принести растениям вред. Следует отказаться от подкормок до тех пор, пока первые листочки не раскроются полностью.

