Когда пикировать рассаду томатов - Лунный календарь на март и апрель 2026 года: залог рекордной урожайности

Опубликовано: 16 марта 2026 17:55
 Проверено редакцией
Когда пикировать рассаду томатов - Лунный календарь на март и апрель 2026 года: залог рекордной урожайности
Когда пикировать рассаду томатов - Лунный календарь на март и апрель 2026 года: залог рекордной урожайности
Какие дни станут удачными для пикировки рассады томатов

Пикировка рассады томатов – важный процесс, который нужно провести правильно. От действий зависит не только последующее развитие культур, но и урожайность. Нельзя проводить процедуру в любые дни, так как важно подобрать только благоприятные.

В этом деле может помочь Лунный календарь. Спутник Земли влияет не только на приливы и отливы, но и процесс сокодвижения в растениях. В некоторые моменты рассада может быть особенно ослаблена, поэтому пикировка привела бы к гибели культур.

  • Благоприятные дни для пикировки в марте 2026 года: 18, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31.
  • Неблагоприятные дни марта 2026 года: 17, 19, 21.
  • Благоприятные дни для пикировки в апреле 2026 года: 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 22, 23.
  • Неблагоприятные дни апреля 2026 года: 2, 12, 13, 17.

Если произвести пикировку рассады в удачные дни, то растения не заметят пересадки, из-за чего они не испытают стресса.

Советы от садовода:

«За сутки до процедуры хорошо полейте томаты. Вода должна увлажнить почву и стечь в нижние слои, тогда пересадка будет максимально удобной», - сообщает «Антонов сад».

«Выбирайте емкость для рассады объемом от 0,5 до 1 литра. Меньший объем был нужен, когда семя прорастало. Температура днем должна быть +17…+19 градусов, а ночью — от +14 до +16».

Автор:
Полина Аксенова
