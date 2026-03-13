4 действия - и посев колеусов пройдет без ошибок: рассада взойдет щеткой, украсит ковром любую клумбу

Март – идеальный месяц для посева колеусов. Процесс требует максимальной внимательности, иначе можно столкнуться с плохими всходами и слабым развитием растений. Канал «Виктория Радзевская – Дачные секреты» поделился технологией, после которой колеусы всходят щеткой.
Подготовка почвы и емкости
Посев семян необходимо осуществлять в обычные плошки с дренажными отверстиями, которые можно проделать самостоятельно. В качестве грунта лучше отдать предпочтение торфу с микроэлементами. Почва должна быть рыхлой и немного влажной.
Использование снега
«По выровненной поверхности я рассыпаю снег. И вот тут начинается волшебство. Черные семена на белом снегу — как мухи на скатерти! Их видно идеально», - сообщает источник.
Посев колеусов
При распределении семян важна точность, ведь между ними обязательно должно быть расстояние. Очень удобно размещать семена с помощью зубочистки. Присыпать землей поверхность снега не нужно, так как семенной материал самостоятельно уйдет в грунт.
Создание парника
«Плошки накрываю пищевой пленкой и сразу отправляю под фитолампу. В моей мини-теплице всегда стоит температура 25 градусов. Свет и тепло — вот два кита успеха. В таких условиях семена всходят просто щеткой, дружно и быстро», - рассказывает канал.
При отсутствии фитолампы посев колеусов лучше отложить на конец марта. Именно тогда световой день становится длиннее, что позволит добиться прорастания семян без досветки.
Ранее портал «Городовой» рассказал, как остановить вытягивание рассады томатов.