Городовой / Полезное / Вытягивается рассада томатов - не беда: растения станут толщиной с мизинец после этого действия - подкормки не нужны
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Города-призраки на карте России: два населенных пункта стремительно исчезают с лица Земли - причины и последствия Полезное
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Вытягивается рассада томатов - не беда: растения станут толщиной с мизинец после этого действия - подкормки не нужны

Опубликовано: 12 марта 2026 22:45
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как остановить вытягивание рассады томатов

От вытягивания рассады томатов не застрахованы даже садоводы со стажем. Проблема может произойти из-за неправильных подкормок, большого или недостаточного количества света, особенностей почвы, а также нарушения температурного режима. Последний пункт имеет особое значение.

Обычно рассаду выращивают при комнатной температуре, которая часто превышает +22 градуса. Также постоянно используют различные фитолампы, что лишь повышает шансы на вытягивание. Если это все-таки произошло, то необходимо действовать сразу.

«При высокой температуре усиливается рост в высоту за счет удлинения междоузлий, растение тянется к свету вместо формирования крепкого стебля. Получается парадокс: чем больше света при тепле, тем активнее вытягивание», - сообщает канал «Огородные шпаргалки».

Садовод советует использовать метод «температурного шока». Он подразумевает резкое снижение температуры, что остановит вытягивание рассады томатов всего за 5 дней. Для этого способа нужен застекленный балкон, лоджия, где температура воздуха не поднимается выше +16 градусов.

«Нет балкона – придвигаю к холодному стеклу вплотную, проветриваю помещение три раза в день по полчаса. Поливаю редко, даю земле просыхать 5-7 дней между поливами», - рассказывает источник.

Из-за снижения температуры растения будут перенаправлять все силы на утолщение стебля и развитие корневой системы. В дальнейшем следует избегать выращивания рассады при высокой температуре.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 32
🙏 3
😹 1
🙀 1
😿 3
Поделитесь новостью