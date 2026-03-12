Вытягивается рассада томатов - не беда: растения станут толщиной с мизинец после этого действия - подкормки не нужны

От вытягивания рассады томатов не застрахованы даже садоводы со стажем. Проблема может произойти из-за неправильных подкормок, большого или недостаточного количества света, особенностей почвы, а также нарушения температурного режима. Последний пункт имеет особое значение.
Обычно рассаду выращивают при комнатной температуре, которая часто превышает +22 градуса. Также постоянно используют различные фитолампы, что лишь повышает шансы на вытягивание. Если это все-таки произошло, то необходимо действовать сразу.
«При высокой температуре усиливается рост в высоту за счет удлинения междоузлий, растение тянется к свету вместо формирования крепкого стебля. Получается парадокс: чем больше света при тепле, тем активнее вытягивание», - сообщает канал «Огородные шпаргалки».
Садовод советует использовать метод «температурного шока». Он подразумевает резкое снижение температуры, что остановит вытягивание рассады томатов всего за 5 дней. Для этого способа нужен застекленный балкон, лоджия, где температура воздуха не поднимается выше +16 градусов.
«Нет балкона – придвигаю к холодному стеклу вплотную, проветриваю помещение три раза в день по полчаса. Поливаю редко, даю земле просыхать 5-7 дней между поливами», - рассказывает источник.
Из-за снижения температуры растения будут перенаправлять все силы на утолщение стебля и развитие корневой системы. В дальнейшем следует избегать выращивания рассады при высокой температуре.
