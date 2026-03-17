Потепление в Петербурге до +12°C сменится облачностью и осадками

В Санкт-Петербурге во вторник ожидается потепление до +12°C с лёгким ветром, после чего температура может снизиться, а с севера подойдут дожди.
В Северной столице утром прошёл кратковременный дождь, и 17 марта воздух прогреелся до +10…+12°C при слабом ветре, сообщил синоптик Александр Колесов.
Среда и четверг принесут увеличение облачности, а 19 марта — мелкие осадки от северного атмосферного фронта. Температура опустится до +6°C в среду и +5°C в четверг.
В целом мягкая погода сохранится благодаря антициклону к югу от региона, обеспечивающему сухость и +5…+10°C. В Ленобласти возможны лёгкие заморозки при ясном небе.