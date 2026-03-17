Городовой / Город / Потепление в Петербурге до +12°C сменится облачностью и осадками
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Пиону при появлении ростков - первым делом: Цвести будет, как шикарный король Полезное
Тру сыр и катаю шарики: Получаю классную закуску за 8 минут - с секретиком Полезное
Куда сходить с ребенком в Санкт-Петербурге: 6 интересных и познавательных локаций для юных туристов Вопросы о Петербурге
Самые вкусные малосольные огурцы: хруст стоит на 1 км в округе – простой рецепт без заморочек и хлопот Полезное
«Зенит навсегда»: век триумфов и страсти в новом фильме клуба Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Потепление в Петербурге до +12°C сменится облачностью и осадками

Опубликовано: 17 марта 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В Ленобласти температура может незначительно опуститься ниже нуля.

В Санкт-Петербурге во вторник ожидается потепление до +12°C с лёгким ветром, после чего температура может снизиться, а с севера подойдут дожди.​

В Северной столице утром прошёл кратковременный дождь, и 17 марта воздух прогреелся до +10…+12°C при слабом ветре, сообщил синоптик Александр Колесов.​

Среда и четверг принесут увеличение облачности, а 19 марта — мелкие осадки от северного атмосферного фронта. Температура опустится до +6°C в среду и +5°C в четверг.​

В целом мягкая погода сохранится благодаря антициклону к югу от региона, обеспечивающему сухость и +5…+10°C. В Ленобласти возможны лёгкие заморозки при ясном небе.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью