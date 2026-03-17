Яблоне в апреле – обязательно: 1 г на 20 л – и полчища вредителей уйдут в тень

Чем и когда обработать плодовые деревья от вредителей

С наступлением тепла просыпаются не только деревья, но и полчища насекомых, которые перезимовали в коре и почве. Необходимо вовремя провести обработку, чтобы урожай не достался жукам и гусеницам.

Главное правило - провести опрыскивание деревьев до того, как начнут распускаться листья, то есть примерно в середине апреля. В это время вредители (тля, клещи, щитовка) просыпаются после зимней спячки.

Они еще не успели расползтись по веткам и отложить яйца, поэтому уничтожить их легче всего. Проводить обработку, если ночью еще минусовая температура и лежит снег, бесполезно, поскольку препараты не подействуют.

Обзор эффективных средств

Выбор препарата зависит от целей: нужна тотальная зачистка или обработка от конкретного вида жуков.

Препарат 30 Плюс

Это средство уничтожает взрослых насекомых, их личинки и даже отложенные яйца. Оно эффективно против моли, белокрылки, клещей и щитовки.

Действует только при прямом попадании на насекомое, поэтому опрыскивать нужно в сухую погоду. Препарат опасен для пчел, поэтому как только на деревьях появятся цветы, использовать его нельзя.

legion-media

Децис Профи

Это мощное средство для быстрого уничтожения листовертки, плодожорки и долгоносика. Насекомые погибают мгновенно. Препарат токсичен, накапливается в почве и опасен для опылителей.

Его рекомендуют использовать только в том случае, если в прошлом году сад сильно пострадал от нашествия вредителей. Расход экономичный - 1 г на 20 литров воды.

Профилактин

Этот препарат создан специально для обработки «по голым веткам» (до распускания почек). Отлично помогает избавиться от тли, листовертки и медяницы.

Конфидор Экстра

Если весна выдается сырой, лучше использовать системные препараты. Конфидор устойчив к смыванию дождем. Он эффективно борется с насекомыми, которые грызут листья и сосут сок.

Фуфанон-нова

Популярный выбор среди садоводов. Он не имеет резкого запаха, быстро разлагается и не отравляет почву и сами плоды. При этом он довольно эффективный и экономичный в расходе.

Коргаен

Новый препарат, который безопасен для людей, растений и пчел. Его уникальность в том, что он работает на всех стадиях развития насекомого, а защитное действие сохраняется надолго.

legion-media

Коргаен отлично справляется с листоверткой и плодожоркой. Его можно смешивать с другими средствами в одном опрыскивателе, сообщает "Садоёж".

