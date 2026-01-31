Неожиданные адреса: где Европа дружелюбнее всего к пенсионерам

Представление о жизни на пенсии в Европе часто ассоциируется с высокими расходами и недоступностью для среднестатистического российского пенсионера.

Однако анализ показывает, что существуют четыре европейских города, где скромная пенсия способна обеспечить вполне комфортное существование.

Эти направления — выбор тех, кто ищет не столичный блеск, а размеренную жизнь и низкие траты.

Венгрия: Дебрецен — спокойствие с европейским акцентом

Венгрия давно признана одним из наиболее доступных направлений для пенсионеров в Европе. Несмотря на сравнительную бедность региона относительно Западной Европы, здесь развита инфраструктура и сохраняется высокий уровень медицинских услуг — что особенно ценится.

Дебрецен, второй по величине город страны, привлекает низкими ценами на жилье.

Жизнь в Дебрецене выглядит следующим образом: аренда небольшой квартиры обойдется в 200-250 евро (22, 5 тысячи рублей) в месяц — это основная статья расходов.

Питание же весьма умеренно:

“хлеб – 0,80 евро, молоко – 0,70 евро за литр, мясо – 5-6 евро за килограмм”.

Коммунальные услуги составляют около 70-80 евро, а проездной билет — 20-25 евро.

Итоговый месячный бюджет для пары пенсионеров колеблется в пределах 400-500 евро (45 тысяч рублей), что делает Дебрецен привлекательным вариантом.

Болгария: Пловдив — тепло и русскоязычное сообщество

Болгария традиционно популярна среди россиян благодаря климату и дружелюбному отношению местного населения. Город Пловдив предлагает более низкую стоимость жизни по сравнению со столицей Софией и наличие русскоязычного сообщества, что облегчает адаптацию.

Аренда здесь еще доступнее — около 150-200 евро (до 18 тысяч рублей). Расходы на питание сопоставимы с российскими:

“яйца – 1 евро за десяток, картофель – 0,60 евро за килограмм”.

Коммунальные платежи в среднем держатся на уровне 50-60 евро.

Общий месячный бюджет для двоих — 350-450 евро (до 40 тысяч рублей), что позиционирует Болгарию как одну из самых доступных стран.

Румыния: Тимишоара — культурная столица с низкой ценой

Румыния, в частности Тимишоара, предлагает уникальное сочетание культурного богатства и экономической доступности. Этот город называют культурной столицей, и он позволяет наслаждаться музеями без переплат.

Аренда здесь начинается от 150 до 180 евро (до 16 тысяч рублей). Расходы на продукты весьма низкие:

“примерный бюджет на еду в месяц – 110 евро, это очень дешево, согласитесь?”.

Базовые продукты стоят недорого: курица — 4 евро за килограмм, молоко — 0,80 евро за литр.

Средний бюджет в 350-400 евро (до 36 тысяч рублей) в месяц обеспечивает комфортное проживание.

Сербия: Ниш — максимум экономии и гостеприимство

Сербия выделяется теплым отношением к россиянам и отсутствием визовых барьеров для туристов. Город Ниш считается одним из самых экономичных для аренды и повседневной жизни.

Здесь можно снять квартиру всего за 100-150 евро (до 13, 5 тысяч рублей). Продуктовая корзина крайне бюджетна:

“хлеб – 0,40 евро, молоко – 0,60 евро за литр”.

Коммунальные платежи составляют около 50 евро. Полный месячный бюджет на двоих в Нише оценивается в 300-350 евро (до 31 тысячи рублей).

Это, по сути, минимальный порог для комфортной жизни в Европе, который, как отмечается в источниках, “делает Сербию выгодным местом для жизни на пенсии”.

