1 ингредиент – и рыбные котлеты превратятся в сочный элитный деликатес: секрет продвинутых хозяек

Рыбное филе обладает особенной структурой, где меньше соединительных тканей и жира, в отличие от свинины и говядины. Поэтому котлеты из рыбного фарша часто получаются сухими, рассыпчатыми и безвкусными. А если вы добавите белый батон, то котлеты потеряют в сочности. Поэтому продвинутые хозяйки готовят рыбный фарш на ржаном хлебе – он отлично удерживает влагу и обеспечивает прочность котлет. Этим секретом поделилась автор Дзен-канала "Наш уютный дом".
Ингредиенты
Вам потребуются:
- рыбное филе – 700 г;
- вода (молоко) – 150 мл;
- 1 яйцо;
- лук – 2 шт.;
- соль – 1 ч. л.;
- черный молотый перец – 0,5 ч. л.;
- тимьян – 2 ч. л.;
- растительное масло.
Рыба может быть любой – судак, треска, минтай и т. д.
Способ приготовления
Покрошите ржаной хлеб в кусочки, залейте водой (молоком), оставьте на 5 минут, а затем отожмите. В мясорубку отправьте по очереди лук, рыбу и хлеб, причем лук лучше прокрутить два раза подряд. Затем добавьте в фарш яйцо, посолите, поперчите, добавьте тимьян и хорошо перемешайте.
Сформируйте из фарша котлеты – и можно их заморозить или приготовить (как на сковороде, так и на пару).
Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить тонкие блины на муке и воде.