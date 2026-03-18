1 ингредиент – и рыбные котлеты превратятся в сочный элитный деликатес: секрет продвинутых хозяек

Опубликовано: 18 марта 2026 23:29
 Проверено редакцией
1 ингредиент – и рыбные котлеты превратятся в сочный элитный деликатес: секрет продвинутых хозяек
1 ингредиент – и рыбные котлеты превратятся в сочный элитный деликатес: секрет продвинутых хозяек
Что добавить в рыбный фарш вместо белого хлеба для сочных и ароматных котлет

Рыбное филе обладает особенной структурой, где меньше соединительных тканей и жира, в отличие от свинины и говядины. Поэтому котлеты из рыбного фарша часто получаются сухими, рассыпчатыми и безвкусными. А если вы добавите белый батон, то котлеты потеряют в сочности. Поэтому продвинутые хозяйки готовят рыбный фарш на ржаном хлебе – он отлично удерживает влагу и обеспечивает прочность котлет. Этим секретом поделилась автор Дзен-канала "Наш уютный дом".

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • рыбное филе – 700 г;
  • вода (молоко) – 150 мл;
  • 1 яйцо;
  • лук – 2 шт.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • черный молотый перец – 0,5 ч. л.;
  • тимьян – 2 ч. л.;
  • растительное масло.

Рыба может быть любой – судак, треска, минтай и т. д.

Способ приготовления

Покрошите ржаной хлеб в кусочки, залейте водой (молоком), оставьте на 5 минут, а затем отожмите. В мясорубку отправьте по очереди лук, рыбу и хлеб, причем лук лучше прокрутить два раза подряд. Затем добавьте в фарш яйцо, посолите, поперчите, добавьте тимьян и хорошо перемешайте.

Сформируйте из фарша котлеты – и можно их заморозить или приготовить (как на сковороде, так и на пару).

