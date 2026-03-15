Блины на муке и воде - главное правильно соединить: не рвутся, без комков - целая стопка за 20 минут

Эти блины отлично подойдут для постного меню, ведь в их составе нет ни яиц, ни молока. Они получаются тонкими, эластичными и очень вкусными. Приготовить их можно из самых простых и доступных продуктов, которые обычно есть в каждом доме.
Ингредиенты:
- вода холодная - 300 мл;
- соль - ½ ч. ложки;
- сахар - 2 ст. ложки;
- мука - 300 г;
- разрыхлитель -1 ч. ложки;
- кипяток - 400 мл;
- растительное масло - 3 ст. ложки.
1. Сначала в миску налейте холодную воду, добавьте соль и сахар, тщательно размешайте до полного растворения. Затем насыпьте муку и разрыхлитель, замесите густое однородное тесто без комочков.
2. После этого постепенно влейте кипяток, быстро перемешивая, чтобы добиться жидкой консистенции. В завершение добавьте растительное масло и еще раз хорошо перемешайте. Тесто накройте и оставьте на 20 минут — это сделает блины более мягкими и эластичными.
3. Сковороду разогрейте на среднем огне, смажьте небольшим количеством масла примерно раз в несколько блинов. Блины жарить необходимо до тех пор, пока поверхность не перестанет быть влажной, после чего аккуратно переверните и доведите до золотистого цвета с другой стороны. Из указанного количества ингредиентов получается около 14–16 блинов.
