Высокое давление и жёсткие морозы: прогноз на выходные в Ленобласти

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на выходные. Он отметил, что в городе сохранится высокое атмосферное давление, а на большей части Ленинградской области ожидается сильный мороз.
Сегодня разница температур в регионе будет ощутимой: в Выборге и на востоке Ленобласти днем около -20…-19 °C, тогда как в Петербурге теплее всего — около -10 °C.
В выходные холод усилится: в субботу ночью в городе ожидается -13…-15 °C, а в воскресенье, 1 февраля, температура опустится до -18…-20 °C, что сделает этот день самым морозным за неделю.
В пригородах столбик термометра круглосуточно будет держаться на отметке -20 °C и ниже.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».