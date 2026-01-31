Городовой / Город / Высокое давление и жёсткие морозы: прогноз на выходные в Ленобласти
Высокое давление и жёсткие морозы: прогноз на выходные в Ленобласти

Опубликовано: 31 января 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на выходные. Он отметил, что в городе сохранится высокое атмосферное давление, а на большей части Ленинградской области ожидается сильный мороз.

Сегодня разница температур в регионе будет ощутимой: в Выборге и на востоке Ленобласти днем около -20…-19 °C, тогда как в Петербурге теплее всего — около -10 °C.

В выходные холод усилится: в субботу ночью в городе ожидается -13…-15 °C, а в воскресенье, 1 февраля, температура опустится до -18…-20 °C, что сделает этот день самым морозным за неделю.

В пригородах столбик термометра круглосуточно будет держаться на отметке -20 °C и ниже.

Юлия Аликова
