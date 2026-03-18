Обязаны ли дачники косить траву перед забором: эксперты дали четкий ответ – точка в спорах садоводов поставлена

Опубликовано: 18 марта 2026 23:16
 Проверено редакцией
legion-media
Нужно ли косить траву перед забором

Обязаны ли собственники земельных участков косить траву перед забором? Споры по этому поводу не утихают. Разъяснения по данному вопросу были предоставлены экспертами издания «Газета Хозяйство».

Согласно пункту 70 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, собственники земельных участков, прилегающих к лесным массивам, обязаны в период с момента таяния снежного покрова до наступления осенних дождей обеспечивать очистку прилегающей территории от травяного покрова, валежника и прочих горючих материалов на расстоянии не менее 10 метров от границы лесного массива.

Следовательно, обязанность по покосу травы перед забором распространяется не на всех собственников участков. Специальные требования установлены только для владельцев участков в Московской области, где в соответствии со статьями 51 и 69.1 Закона Московской области № 191/2014-ОЗ предусмотрена необходимость регулярной уборки и покоса травы на прилегающей к домовладению территории в пределах 5 метров от границы участка.

Несоблюдение установленных требований влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей.

Ксения Сафрыгина
