От дождей к гололедице: что ждет Северную столицу 19-21 марта

В Санкт-Петербург уже в ближайшую пятницу вернутся ночные заморозки, хотя днем температура поднимется до +10 °C. Об этом предупреждает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Погода 19 марта (четверг)
Днем возможен слабый дождь при умеренном западном ветре. Ночью столбики термометров опустятся до 0…+2 °C, днем ожидается +4…+6 °C, а давление будет падать.
Погода 20 марта (пятница)
Переменная облачность, ночью местами мелкий дождь. Температура ночью составит 0…−2 °C, днем +7…+9 °C (на побережье Финского залива до +3 °C), возможна гололедица на дорогах.
Погода 21 марта (суббота)
Осадков не предвидится, но небо будет облачным. Ночью похолодает до −1…−3 °C, днем потеплеет до +8…+10 °C (на побережье до +5 °C), давление начнет расти.