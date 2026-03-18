От дождей к гололедице: что ждет Северную столицу 19-21 марта
От дождей к гололедице: что ждет Северную столицу 19-21 марта

Опубликовано: 18 марта 2026 23:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
В Петербург вернутся ночные отрицательные температуры.

В Санкт-Петербург уже в ближайшую пятницу вернутся ночные заморозки, хотя днем температура поднимется до +10 °C. Об этом предупреждает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».​

Погода 19 марта (четверг)

Днем возможен слабый дождь при умеренном западном ветре. Ночью столбики термометров опустятся до 0…+2 °C, днем ожидается +4…+6 °C, а давление будет падать.​

Погода 20 марта (пятница)

Переменная облачность, ночью местами мелкий дождь. Температура ночью составит 0…−2 °C, днем +7…+9 °C (на побережье Финского залива до +3 °C), возможна гололедица на дорогах.​

Погода 21 марта (суббота)

Осадков не предвидится, но небо будет облачным. Ночью похолодает до −1…−3 °C, днем потеплеет до +8…+10 °C (на побережье до +5 °C), давление начнет расти.

Автор:
Юлия Аликова
