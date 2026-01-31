Петербург в небе: новый логотип Пулково соединил мосты и крылья

Аэропорт Пулково представил обновленный фирменный логотип. Центральным элементом стал символ Санкт-Петербурга — силуэт разводных мостов, сообщает КП.
Предыдущий вариант логотипа разработала студия Артемия Лебедева 12 лет назад, в 2014 году, но он так и не прижился. В 2025-м оператор аэропорта вновь привлек известного дизайнера для совершенствования бренда.
Новый знак объединяет несколько идей: в минималистичном рисунке можно разглядеть петербургские мосты, хвосты воздушных судов и букву «Л» — отсылка к Ленинграду.
Презентацию провели в офисе авиакомпании с участием Артемия Лебедева, чиновников мэрии, блогеров и СМИ. Скоро появятся сувениры с новым логотипом, который интегрируют в брендинг Пулково.