Не просто 4 точки на карте, а города, с которых начинается Россия: как добраться на край света и что посмотреть

Рассказываем про самый северный, самый южный, самый западный и самый восточный города России

Россия — крупнейшая страна мира. Ее территория так велика, что побывать везде удается мало кому из путешественников. Но среди туристов есть такие, кто стремится побывать на самых крайних точках страны. Подробнее о том, где начинается Россия и что посмотреть в городах на севере, юге, западе и востоке, пишет автор канала "Ностальгия по СССР и 90-м".

Самый северный город — Певек (Чукотский АО)

Legion-media

Заполярный город с населением 4,5 тыс. человек расположен на берегу Северного Ледовитого океана, в 640 км от Анадыря. Почти два месяца здесь длится полярная ночь. В советские годы Певек был важным портом Северного морского пути благодаря удобному расположению. Сначала здесь добывали олово, позже в окрестностях нашли золото, ртуть, уран и уголь. Город известен и тем, что в порту находится первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Добраться в город можно только самолётом из Москвы, Магадана или Якутска.

Самый южный город — Дербент (Дагестан)

Legion-media

Помимо самого южного Дербент гордо носит и статус самого древнего города России. Крепость Нарын-Кала в нем, по оценке историков, насчитывает пятитысячную историю. В 2003 году крепость, Дербентская стена, маяк и Джума-мечеть включили в список ЮНЕСКО. Город удивительно живописный, стоит на узком трёхкилометровом проходе между Каспием и предгорьями Кавказа. Добраться можно на автобусе или электричке из Махачкалы, либо прямым поездом из Москвы и Петербурга.

Самый западный город — Балтийск (Калининградская область)

Legion-media

Город с населением чуть больше 30 тысяч человек находится у начала Балтийской косы, в 50 км от Калининграда. Область отошла России после Второй мировой войны. О немецком прошлом напоминают архитектура, шведская крепость Пиллау XVII века и фортификации. В советское время Балтийск был закрытым городом из-за крупнейшей военно-морской базы на Балтике. В начале 2000-х КПП сняли. Сейчас это популярное направление туризма. Добраться можно на автобусе из Калининграда.

Самый восточный — Анадырь (Чукотский АО)

Legion-media

Самый восточный город страны удален от столицы на 6200 км. Город на берегу Берингова моря живёт добычей угля и золота, рыбным промыслом. Здесь находится крупнейший порт региона и самая мощная ветряная электростанция России. Коренные народы занимаются оленеводством и охотой. Попасть в сам город можно самолетом или вертолетом.

