Город, ставший "ситцевой столицей" России: рай для любителей конструктивизма - как добраться, что посмотреть

Молодой город, который знаменит на всю Россию

Среди городов, которые входят в Золотое кольцо России, один выделяется особенно. Он был основан в 1871 году, что делает город самым молодым среди остальных. На данный момент населенному пункту всего 154 года. Речь идет о городе Иваново.

Чем знаменит

Иваново называют «ситцевым краем» или «ситцевой столицей России», а также городом «невест». С советских времен здесь очень развита текстильная промышленность, до сих пор сохранено множество фабрик, которые производят текстиль. Также Иваново часто сравнивают с британским Манчестером. Это связано с высокой концентрацией фабрик.

Как добраться до Иваново

Из Москвы удобнее всего добираться на «Ласточке» с Курского вокзала. Время в пути составит 3.5 часа. Из Санкт-Петербурга поезда отправляются с Московского вокзала.

Если для передвижения выбирать собственный автомобиль, то необходимо найти в Москве трассу М7, которая идет через Владимир и Суздаль. Время в пути без остановок обычно не превышает 3,5 часа.

Достопримечательности

Хоть Иваново является молодым городом, здесь есть достаточное количество достопримечательностей.

Музей ивановского ситца

«Не посетить этот музей в текстильной столице нашей страны непростительно. Здесь расскажут о сложном искусстве создания узорных тканей. В уникальной коллекции музея собрано более полумиллиона образцов ситцев разных времен — от старинных тканей до агитационного текстиля первой половины XX века – и это настоящее сокровище», - комментирует «КП».

Ивановский конструктивизм

Этот город называют раем для ценителей конструктивизма. На территории сохранено более 30 памятников советской архитектуры, выполненных в этом стиле. Здесь можно увидеть необычный вокзал, аналогов которому нет в России. Также стоит посмотреть здание «Ивсельбанка», трансформаторную подстанцию №2 ИвГРЭС, 400-квартирный дом.

«Ивановский кремль»

Ивановским кремлем называют архитектурную доминанту города – Большую ивановскую мануфактуру, крупнейшую текстильную фабрику Иваново-Вознесенска. Это настоящее сердце города», - рассказывает источник.

Дома-метафоры

В городе есть четыре удивительных строения: дом-подкова, дом-корабль, школа-птица и дом-пуля. Все они находятся в центральной части Иваново.

Дома «ситцевых королей»

В XIX веке владельцы ивановских фабрик считались богатейшими людьми страны, из-за чего на территории города сохранилось множество роскошных усадеб. Обязательно посетите дом Зубковых, усадьбу Фокина, дом Гандурина, усадьбу Дюрингера, дом фабриканта Маракушева, дом Бурылина.

Музей Первого Совета

В 1905 году тут проходили заседания Совета рабочих депутатов, с которых началось зарождение СССР. Здесь можно увидеть старинные композиции, документы, фотографии, газеты того времени.

Что попробовать в Иваново

Большой популярностью тут пользуются зеленые щи из щаницы, пирог во фритюре, луковое варенье, треугольные пирожки с копченым лещом. Также стоит обратить внимание на парский калач, блюда из щуки и десерты из сыра.

Ранее портал «Городовой» рассказал, в каких городах России до сих пор изготавливают пряники по старинным рецептам.