"Пряничные" центры России - не только Тула: до сих пор используют старинные рецепты - список городов

В каких городах пряники готовят уже на протяжении многих веков

Сейчас пряники можно найти в любом магазине, но русское лакомство раньше встречалось только в определенных городах. Именно с них и началась популярность этой сладкой выпечки. Каждый город имел свою технологию приготовления пряников, сохранившуюся до сих пор. Портал «Окно в Россию» назвал пряничные города, в которых точно нужно устроить дегустацию.

Тула

Этот город не просто так называют «пряничной столицей» России. Именно тут производили печатные пряники со сгущенкой или повидлом, которые обрели популярность с XVII века. Сладкая продукция Тулы всегда имела прямоугольную форму, четкий рисунок и достаточное количество глазури.

Вязьма

Именно этот город, находящийся в Смоленской области, смог стать центром производства заварных пряников. Такую выпечку называли «королевской». Она имела изысканный вкус и высокую стоимость, из-за чего не каждый человек мог ее себе позволить. Сейчас, к счастью, такой проблемы нет.

Городец

Город, находящийся в Нижегородской области, всегда изготавливал большие печатные пряники. Вес одного лакомства мог достигать 16 кг. Такие пряники обрели популярность во второй половине XVIII века. Также сам Городец часто сравнивают с этим десертом из-за обилия резной деревянной архитектуры.

Архангельск

Здесь можно увидеть самые необычные пряники. Их изготавливают в виде различных фигур. Чаще всего они имеют форму оленей, коз, но встречаются и другие животные.

«Считалось, что фигурные пряники (козули) становятся оберегами для дома. В центре Архангельска есть музей козули, где можно попробовать сделать этот пряник самостоятельно», - сообщает портал .

Дмитров

Город в Московской области славится имбирными пряниками с фруктовой начинкой. Они чем-то похожи на тульские, однако имеют другой вкус. Здесь каждый год проводят фестиваль «Дмитровский пряник», где можно научиться готовить русскую выпечку самостоятельно.

