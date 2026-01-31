Городовой / Город / Главную ёлку Петербурга утилизировали: ствол пошёл на призы для детей
Главную ёлку Петербурга утилизировали: ствол пошёл на призы для детей

Опубликовано: 31 января 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

На Дворцовой площади убрали главную новогоднюю ёлку Санкт-Петербурга. Во время зимних праздников она стала одним из ключевых мест притяжения для местных жителей и гостей города.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что по просьбам петербуржцев дерево оставили на неделю дольше, чем обычно.

С 30-метровой хвойной конструкции демонтировали гирлянды и украшения, после чего её отправили на переработку: ветви пустят на опилки, а ствол используют для изготовления наград победителям детских конкурсов рисунков и ёлочных игрушек.

Ранее, 10 декабря, на площадь доставили эту вековую красавицу из Копорского лесничества.

Автор:
Юлия Аликова
Город
