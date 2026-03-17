Высаживаем томаты в правильные дни - урожай собираем вагонами: два церковных праздника заменят любые приметы

Когда высаживать рассаду томатов в грунт

Высадка рассады томатов в грунт – важное мероприятие, которому дачники уделяют мало внимания. Во время этого процесса садоводы привыкли полагаться на даты, указанные на упаковке, что не сулит ничего хорошего.

Наши предки ориентировались на погодные условия, народные приметы и церковные даты. Такой подход всегда работал безошибочно, позволял получить хороший урожай томатов вне зависимости от сорта.

Подходящие церковные даты:

После «Николы Вешнего». Речь идет о периоде после 22 мая. Предки считали, что после этого праздника наступает идеальное время для высадки рассады. После 22 мая существенно снижается риск утренних заморозков. Практически во всех регионах страны устанавливается стабильная теплая погода, сообщает NGS24.RU.

День Иова Горошника – 19 мая. В прошлом существовало поверье, что культуры, высаженные в указанный день, получаются особенно вкусными. Также это сулило хорошую урожайность томатов. Считалось, что в этот день появляется большое количество росы, которая будет питать культуры.

В какие церковные праздники нельзя высаживать томаты

Пасха;

Вербное воскресенье;

Благовещение.

Эти дни лучше посвятить отдыху и молитвам. Любая работа на участке считается дурным тоном, при этом высока вероятность неудач с урожаем, если все-таки ослушаться рекомендаций.

