Когда сеять огурцы на рассаду - золотая формула успеха: расчет сроков по регионам, который работает на все 100%

В выращивании рассады огурцов нет ничего сложного, так как они развиваются очень быстро. Но важно рассчитать точные сроки посева, иначе растения могут вытянуться. Высаживать переросшие культуры в грунт – плохая идея. Такие огурцы плохо приживаются, склонны к появлению гнили и гибели.
Нельзя пытаться заглублять стебли культуры, ведь такая схема работает только с томатами. Также запрещается высаживать рассаду огурцов слишком рано, так как им важна подходящая температура почвы и воздуха. В этом деле важно найти «золотую середину», которая точно будет работать.
Формула успеха
«Формула простая: дата безопасной высадки минус 20-25 дней на рост рассады, минус 5-7 дней на прорастание семян. Получается точная дата посева, которая не даст растениям замерзнуть», - сообщает канал «Огородные шпаргалки».
Расчет сроков по регионам
Погода в регионах может сильно отличаться, поэтому важно ориентироваться по срокам самостоятельно. Садовод канала разработал схему, которая поможет вам разобраться в точных датах.
«Живете там, где морозы возвращаются до 10 июня? Сейте для открытого грунта 20-25 мая, для теплицы раньше — 25 апреля. Высаживать будете в грунт после 10 июня, в теплицу - после 20 мая», - рассказывает садовод.
Если заморозки возвращаются до 5 июня, то посев огурцов следует начинать 10-15 мая. Высадка разрешается только после 5 июня в открытый грунт, в теплицу – после 15 мая.
При возвращении заморозков до 25 мая нужно начинать посев 1-5 мая. Высадка в грунт необходима после 25 мая. В теплицу – только после 10 мая.
«На юге морозы кончаются к 10 мая? Сейте огурцы 20-25 апреля, для теплицы - 5-10 апреля. Высаживайте в грунт после 10 мая, в теплицу - в начале мая», - сообщил источник.
