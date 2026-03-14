Когда сеять огурцы на рассаду - золотая формула успеха: расчет сроков по регионам, который работает на все 100%
После 15-го — самое время: какие цветы посадить на рассаду в марте — 6 соток превратятся в цветущий оазис Полезное
Где устроить свадебную фотосессию в Санкт-Петербурге: романтичные локации для эффектных снимков Вопросы о Петербурге
Народные приметы погоды на 16 марта: что можно и нельзя делать в Евтропиев день Полезное
Северный Афон вологодской земли: монастырь 1260 года на крошечном острове посреди озера – здесь молитвы быстрее достигают неба Полезное
Когда и как сеять горчицу весной 2026 года, чтобы она принесла максимум пользы огороду: сроки, правила, советы агронома Полезное
Когда сеять огурцы на рассаду - золотая формула успеха: расчет сроков по регионам, который работает на все 100%

Опубликовано: 14 марта 2026 21:42
 Проверено редакцией
Как определить, когда сеять огурцы на рассаду

В выращивании рассады огурцов нет ничего сложного, так как они развиваются очень быстро. Но важно рассчитать точные сроки посева, иначе растения могут вытянуться. Высаживать переросшие культуры в грунт – плохая идея. Такие огурцы плохо приживаются, склонны к появлению гнили и гибели.

Нельзя пытаться заглублять стебли культуры, ведь такая схема работает только с томатами. Также запрещается высаживать рассаду огурцов слишком рано, так как им важна подходящая температура почвы и воздуха. В этом деле важно найти «золотую середину», которая точно будет работать.

Формула успеха

«Формула простая: дата безопасной высадки минус 20-25 дней на рост рассады, минус 5-7 дней на прорастание семян. Получается точная дата посева, которая не даст растениям замерзнуть», - сообщает канал «Огородные шпаргалки».

Расчет сроков по регионам

Погода в регионах может сильно отличаться, поэтому важно ориентироваться по срокам самостоятельно. Садовод канала разработал схему, которая поможет вам разобраться в точных датах.

«Живете там, где морозы возвращаются до 10 июня? Сейте для открытого грунта 20-25 мая, для теплицы раньше — 25 апреля. Высаживать будете в грунт после 10 июня, в теплицу - после 20 мая», - рассказывает садовод.

Если заморозки возвращаются до 5 июня, то посев огурцов следует начинать 10-15 мая. Высадка разрешается только после 5 июня в открытый грунт, в теплицу – после 15 мая.

При возвращении заморозков до 25 мая нужно начинать посев 1-5 мая. Высадка в грунт необходима после 25 мая. В теплицу – только после 10 мая.

«На юге морозы кончаются к 10 мая? Сейте огурцы 20-25 апреля, для теплицы - 5-10 апреля. Высаживайте в грунт после 10 мая, в теплицу - в начале мая», - сообщил источник.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как остановить вытягивание рассады томатов с помощью температуры воздуха.

