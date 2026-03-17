Антирекорд года: суды Петербурга захлебнулись делами о коррупции

Главной причиной роста тенденции называют пристальное внимание государства к борьбе с коррупцией.

В Санкт-Петербурге 2025 год установил рекорд по количеству уголовных дел о взяточничестве, рассмотренных в судах, сообщили "ДП" в объединенной пресс-службе городских судов.​

За год было вынесено 92 приговора по статьям о получении взятки (ст. 290 УК РФ) и 216 — по статьям о даче взятки (ст. 291 УК РФ).

Динамика показателей

Доля дел о взяточничестве среди всех коррупционных преступлений в России в 2025 году достигла примерно 60%.​

За три года в Петербурге наблюдается устойчивый рост: в 2023 году суды рассмотрели 70 дел о получении взятки и 83 — о даче взятки, что соответствует общероссийской тенденции.

Причины роста

Основной фактор — усиленный контроль государства за антикоррупционной борьбой.

Дополнительно повлияло раскрытие старых коррупционных схем прошлых лет.