Сколько человек проживает в Красносельском районе Санкт-Петербурга?

Численность населения Красносельского района Санкт-Петербурга составляет 440 817 человек (данные на 2025 год). Район расположен в юго-западной части города, его площадь — около 115 км².

Численность населения Красносельского района стабильно росла в последние десятилетия. Например, в 2010 году здесь проживало около 330 тысяч человек, а к 2025 году показатель увеличился до 440 тысяч.

Интересные факты о Красносельском районе

Район образован в 1973 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР. Своим названием он обязан Красному Селу, которое возникло ещё в петровские времена. В XVIII веке здесь строились дворцы и усадьбы, например Новознаменка и Дворец Александра I.

Красносельский район считается одним из самых зелёных в Санкт-Петербурге. Здесь расположены такие парки, как Полежаевский, Южно-Приморский, Новознаменка, Александрино и «Сосновая Поляна». Финский залив омывает прибрежную границу района на протяжении 11 километров, что обеспечивает свежий морской бриз и возможности для отдыха.

В 2005 году в Красносельском районе начался реализация масштабного проекта комплексного освоения территории — многофункционального микрорайона «Балтийская жемчужина». Это совместный проект с китайскими инвесторами, включающий жилые дома, социальную и коммерческую инфраструктуру.

В границах Красносельского района располагаются 7 внутригородских муниципальных образований, в том числе 6 муниципальных округов и 1 город (Красное Село).

В районе есть автобусы, трамваи и троллейбусы, но нет метро. Для поездки в центр города жители часто пользуются пригородными электричками — в районе 8 железнодорожных станций.

Эти особенности делают Красносельский район уникальным сочетанием исторического наследия, современной застройки и развитой зелёной инфраструктуры.

