Город, который растёт назад во времени: что такое Сваргас в Ленинградской области

Сваргас — историко-этнографический музей под открытым небом недалеко от Выборга. Его задумали не как парк развлечений, а как полноценную реконструкцию крепости балтийских славян VIII–XII веков — той эпохи, которую мы связываем с варягами и зарождением Руси.
Название восходит к индоевропейскому svar — "небо", "свет". Изначально это был эксперимент по воссозданию жилищ, ремёсел и социальной жизни, но проект быстро вырос в полноценный средневековый город.
Жизнь внутри эксперимента
Главная особенность Сваргаса — он никогда не считается "готовым". Постройки, укрепления, хозяйственные зоны — всё постоянно развивается, перестраивается, уточняется на основе новых исторических данных.
Здесь исследуют технологию древних ремёсел, обрабатывают металл, плетут, готовят пищу традиционными способами. Эта работа входит в программу международной организации EXARC, объединяющей музеи экспериментальной археологии в десятках стран.
Образовательные программы и признание
Сваргас давно стал площадкой, с которой работают учёные и педагоги. Его программы получили рекомендации Института материальной культуры РАН и петербургской Академии постдипломного образования.
Город включён в маршрут "Серебряного ожерелья" и в федеральную программу «Я познаю Россию». В 2019 году он был признан лучшим этнообъектом на международном фестивале "Земля Калевалы".
Что видит посетитель
Город можно осмотреть, а можно — включиться в процесс. В Сваргасе устраивают мастер-классы по реконструированным технологиям, показывают быт раннего средневековья, проводят тематические программы.
Это не спектакль: воссозданные инструменты, одежда, предметы быта — результат многолетних исследований. За счёт этого Сваргас воспринимается не как аттракцион, а как попытка понять, как жили люди тысячу лет назад.