После появления всходов перца – обязательно: 2 г в воду – и рассада попрет как на дрожжах, вырастет мощной и стойкой
После появления всходов перца – обязательно: 2 г в воду – и рассада попрет как на дрожжах, вырастет мощной и стойкой

Опубликовано: 11 марта 2026 22:01
 Проверено редакцией
Как вырастить крепкую и мощную рассаду перцев 

Дачники уже вовсю сеют семена перца и мечтают получить крепкую рассаду и богатый урожай. Но для этого огородной культуре важно обеспечить правильный уход и своевременные подкормки. Как это сделать, объяснила садовод с 20-летним стажем, автор Дзен-канала "Сад-огород Life" (18+).

Досветка

По словам эксперта, как только появились первые всходы, перцам важно обеспечить досветку фитолампой. Ее нужно расположить на расстоянии 20 сантиметров от макушек растений и держать включенной 14 часов в сутки. По мере того, как продолжительность дня будет увеличиваться, время досветки нужно сокращать.

Легкий ветерок вентилятора на минимальной мощности укрепит стебельки и отпугнет грибки.

Полив

Перцы не любят ни перелива, ни засухи. Поливать их нужно, как только грунт просохнет на 2 сантиметра. Сначала полив нужно проводить с помощью пульверизатора, чтобы не размыть молоденькие корешки. Вода всегда должна быть комнатной температуры и отстоянная.

Если на семядолях осталась семенная оболочка, ни в коем случае не стоит ее дергать. Достаточно положить на нее маленький кусочек ватки, смочить водой, и кожура сама отстанет.

Первая подкормка

Первая подкормка должна быть очень легкой. Для ее приготовления достаточно растворить 1/2 таблетки янтарной кислоты в 1 литре воды и полить рассаду по чуть-чуть. Это послужит отличным стимулятором роста.

Вторая подкормка

Через 2-3 недели после появления всходов перцы нужно подкормить уже более питательным удобрением. Для этого следует развести 2 грамма кальциевой селитры в 1 литре теплой воды. Все размешать и полить перцы под корень из расчета 2-3 столовые ложки под каждый корешок. Кальциевая селитра укрепит стебли перца и мягко простимулирует рост зеленой массы, не приводя к жированию.

Ранее мы сообщали, что нужно сделать, как только появились первые петельки перцев.

