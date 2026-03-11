Из 1 кг куриного филе – 37 сочных котлет на заморозку за 30 минут: быстрый, вкусный и полезный ужин всегда под рукой

Опубликовано: 11 марта 2026 23:29
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как быстро заготовить котлеты из филе – классический рецепт

Всего одного килограмма филе будет достаточно для того, чтобы заготовить котлеты на несколько дней вперед – на все это у вас уйдет примерно полчаса времени. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • куриное филе – 1 кг;
  • хлеб – 300 г;
  • молоко – 450 г;
  • сливочное масло – 50 г;
  • соль – 12 г;
  • перец – 3 г;
  • мускатный орех и кориандр – по 1 г;
  • чеснок – 2-3 зубчика;
  • панировочные сухари – 200 г;
  • сливочное масло – 20 г.

Также нужны мясорубка и блендер для измельчения продуктов.

Способ приготовления

Пропустите куриное филе через мясорубку, хлеб – через блендер, а чеснок – через пресс или мелкую терку. Возьмите глубокую емкость и положите в нее мясо, хлеб, специи, измельченный чеснок, сливочное масло и посолите. Все хорошо перемешайте и уберите в холодильник на 30 минут – так ингредиенты хорошо свяжутся, и при жарке котлеты сохранят идеальную форму.

Котлеты из фарша лучше формировать по 50 г – так вы обеспечите их равномерную прожарку. Каждую заготовку обваляйте в панировочных сухарях.

Лайфхаки

Некоторые добавляют в фарш немного сметаны, чтобы мясо получилось еще нежнее и сочнее. Также можно добавить тертый сыр. А если вы следите за питанием, исключите из рецепта хлеб – вместо него отлично подойдет манка или тертый кабачок/картофель.

Из других специй подойдут паприка, перец и пряная зелень.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить пельмени по-корейски.

Автор:
Татьяна Идулбаева
