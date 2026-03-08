Городовой / Полезное / У всех пельмени заурядные, у вас – по-корейски: как удивить гостей и прослыть креативной хозяйкой
У всех пельмени заурядные, у вас – по-корейски: как удивить гостей и прослыть креативной хозяйкой

Опубликовано: 8 марта 2026 23:29
Legion-Media
Сочные и пикантные пельмени по-корейски на сковороде

Корейская версия приготовления пельменей завоевала популярность по всему миру. Их нужно и жарить, и варить одновременно – на сковороде. В результате начинка становится очень сочной, а корочка – хрустящей. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • фарш из индейки или курицы – 500 г;
  • мука – 500 г;
  • морковь – 100 г;
  • лук – 1 шт.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • вода – 200 мл;
  • растительное масло;
  • соевый соус;
  • специи – кориандр, петрушка, перец, аджика;
  • соль.

Способ приготовления

Добавьте муку в глубокую емкость, посолите, начинайте вливать воду и замешивать тесто руками. Оставьте его под пленкой или полотенцем минимум на 10 минут.

В это время приготовьте начинку. Натрите морковь, мелко нашинкуйте лук и добавьте овощи к фаршу. Туда же – яйцо, масло, соевый соус и специи. Все хорошо перемешайте.

Разделите тесто на две части и из каждой сделайте колбаску толщиной 3 см. Разрежьте колбаски на «шайбы» и раскатайте их в лепешки скалкой. В каждую такую лепешку положите по начинке, защипайте края.

Разогрейте на сковороде растительное масло и выложите пельмени на максимальный огонь для хрустящей корочки. Через 2 минуты добавьте теплую кипяченую воду – она должна покрыть дно на 1 см. Прикройте сковороду крышкой и уменьшите огонь. Если вода выпарится быстро, добавьте ее, иначе пельмени получатся сухими.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить кокосовое печенье.

Татьяна Идулбаева
