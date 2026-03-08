У всех пельмени заурядные, у вас – по-корейски: как удивить гостей и прослыть креативной хозяйкой

Корейская версия приготовления пельменей завоевала популярность по всему миру. Их нужно и жарить, и варить одновременно – на сковороде. В результате начинка становится очень сочной, а корочка – хрустящей. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Вам потребуются:
- фарш из индейки или курицы – 500 г;
- мука – 500 г;
- морковь – 100 г;
- лук – 1 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- вода – 200 мл;
- растительное масло;
- соевый соус;
- специи – кориандр, петрушка, перец, аджика;
- соль.
Способ приготовления
Добавьте муку в глубокую емкость, посолите, начинайте вливать воду и замешивать тесто руками. Оставьте его под пленкой или полотенцем минимум на 10 минут.
В это время приготовьте начинку. Натрите морковь, мелко нашинкуйте лук и добавьте овощи к фаршу. Туда же – яйцо, масло, соевый соус и специи. Все хорошо перемешайте.
Разделите тесто на две части и из каждой сделайте колбаску толщиной 3 см. Разрежьте колбаски на «шайбы» и раскатайте их в лепешки скалкой. В каждую такую лепешку положите по начинке, защипайте края.
Разогрейте на сковороде растительное масло и выложите пельмени на максимальный огонь для хрустящей корочки. Через 2 минуты добавьте теплую кипяченую воду – она должна покрыть дно на 1 см. Прикройте сковороду крышкой и уменьшите огонь. Если вода выпарится быстро, добавьте ее, иначе пельмени получатся сухими.
