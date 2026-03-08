У всех пельмени заурядные, у вас – по-корейски: как удивить гостей и прослыть креативной хозяйкой

Новости по теме

Тут важно все — фарш, тесто и даже соус: шеф-повар Тарусин раскрыл свои секреты приготовления сочных пельменей

Перейти

Секрет сочных пельменей: с этим овощем в фарше сок брызжет сильнее, чем с бульоном

Перейти

Фарш для пельменей не кручу: на отдыхе в Махачкале подсмотрел за дагестанской хозяйкой, вот что она клала в тесто

Перейти

Смешиваю укроп, горчицу и бульон: получаю волшебный соус за 5 минут — магазинные пельмени теперь стали изысканными

Перейти

2 ложки в воду - и семена моркови готовы к посеву: взойдут густым ковром за 2 дня

Перейти