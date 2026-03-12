Городовой / Полезное / Скорлупу от яиц на грядках не рассыпаю: 1 флакон на 10 л - слизней и улиток как ветром сдуло
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Скорлупу от яиц на грядках не рассыпаю: 1 флакон на 10 л - слизней и улиток как ветром сдуло

Опубликовано: 12 марта 2026 02:18
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как избавиться от слизней быстро и почему популярный метод не работает

Среди всех дачных вредителей слизни — одни из самых распространенных. Моллюски выбирают своей целью овощи, салатную зелень, ягодник и "благодаря" невероятной прожорливости могут оставить садоводов без урожая. В сети среди безопасных средств борьбы со слизнями можно найти яичную скорлупу. Насколько этот народный метод эффективен, прокомментировала агроном Ксения Давыдова.

Мнение эксперта

В различных публикациях пишут, что улитки, проползая по скорлупе, получают травмы. Это останавливает их и они прекращают "атаковать" грядки. Но, по оценке эксперта, скорлупа не может нанести серьезный вред моллюскам - тела слизней защищены от повреждений такого рода.

Что говорят садоводы?

На форумах многие дачники рассказывают, что опробовали метод, и он не сработал: вредители спокойно преодолевают барьеры из яичной скорлупы и добираются до растений.

Аммиак против слизней

Как разобраться со слизнями с помощью аптечного средства, рассказала блогер на канале "Хозяюшка". Она рекомендует использовать нашатырный спирт.

Для приготовления раствора пузырёк нашатыря выливают в 10 литров воды. Полученной смесью тщательно опрыскивают участок, обрабатывая все поверхности, где могут прятаться моллюски.

Оптимальное время обработки — вечер, перед самой активностью моллюсков. Через пару дней обработку автор рекомендует повторить.

Нашатырь не накапливается в почве и безопасен для растений, если не превышать концентрацию. Помимо слизней, он помогает бороться с вредными насекомыми, а также подавляет развитие болезнетворных грибков.

Ранее Городовой рассказал, как вырастить мяту на подоконнике.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью