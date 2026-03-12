1 стакан овсянки и 2 банана – а на выходе нежный и вкусный десерт: просто тает во рту – исчезает со стола за 1 минуту

Иногда хочется приготовить что-то вкусное к чаю, но без сложных ингредиентов и утомительного стояния у плиты. В таком случае выручит этот простой, но очень нежный и вкусный десерт из овсянки, рецептом которого поделилась автор кулинарного блога "Инга на кухне" (18+).
Что потребуется:
- овсяные хлопья – 1 стакан или 120 граммов;
- банан – 2 шт.;
- молоко – 1 стакан;
- яйцо – 2 шт.;
- какао-порошок – 40 граммов;
- разрыхлитель – 5 граммов;
- грецкие орехи – 50 граммов;
- темный шоколад – 100 граммов.
Как приготовить:
В первую очередь нужно залить овсяные хлопья горячим молоком и оставить на 15 минут для набухания. Тем временем хорошо размять бананы вилкой. Добавить к ним яйца, какао-порошок и разрыхлитель. Все перемешать до однородности. По желанию можно использовать блендер. Как только овсянка разбухла, необходимо добавить ее к бананово-яичной смеси. Еще раз все перемешать.
Застелить форму для выпечки пергаментом и вылить туда получившееся тесто. Разровнять и посыпать все сверху мелко порубленными грецкими орехами. Выпекать десерт в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 40 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой или зубочисткой. Она должна выйти сухой.
Дать десерту немного остыть. Тем временем растопить темный шоколад и сверху полить им десерт. Подать к чаю или к кофе. Десерт получится ароматным, мягким и очень вкусным.
Полезные советы:
- Для приготовления такого десерта идеально подойдут обычные овсяные хлопья длительной варки. Они отлично впитывают молоко и дают нужную текстуру. Если добавлять хлопья быстрого приготовления, то десерт получится более мягким и влажным.
- Чем будут более спелыми бананы, тем слаще получится десерт, ведь в рецепте нет сахара.
- Если тесто получилось чересчур густым, то можно добавить пару столовых ложек молока, а если жидким – немного овсяных хлопьев.
