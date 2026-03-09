1 стакан овсянки и 2 яйца – и через 15 минут вкусный завтрак готов: домашние сметают его за 1 минуту

Рецепт простого, быстрого, но очень вкусного завтрака из овсянки: не каша и не батончики

Очень часто утром совсем не бывает времени, а приготовить сытный и вкусный завтрак нужно. В такой ситуации выручит простой и быстрый рецепт, которым поделилась автор блога "Кулинарное вдохновение" (18+).

Что потребуется:

овсяные хлопья быстрого приготовления – 1 стакан;

яйцо – 2 шт.;

теплое молоко – 200 миллилитров;

сыр – 100 граммов;

зелень – 3-5 веточек;

соль – 1 щепотка;

подсолнечное масло – 1 чайная ложка.

Как приготовить:

В первую очередь высыпаем стакан овсяных хлопьев в миску и добавляем сырые яйца. Солим, вливаем стакан теплого молока и перемешиваем. Оставляем на 10 минут, чтобы овсянка набухла.

Тем временем мелко рубим зелень. Трем сыр на крупой терке. Все добавляем в овсяно-яичную смесь. Вливаем подсолнечное масло, перемешиваем и выкладываем тесто в форме лепешки на разогретую сковороду.

Накрываем крышкой и жарим 3 минуты до появления золотистого ободка. Затем переворачиваем лепешку при помощи тарелки и снова обжариваем уже без крышки. Получается сытный и вкусный завтрак.

Интернет-пользователи поблагодарили эксперта за рецепт и поделились собственными кулинарными идеями:

"В принципе можно и без сыра. В 90-е годы мы добавляли бульонный кубик и жарили котлеты. Было съедобно, а если добавить немного фарша и яйцо, то вообще очень вкусно. Можно орехи и без яйца, кто постится. Так что голь на выдумки хитра!" "Я использую в таких рецептах традиционный геркулес. А от овсянки быстрого приготовления такой же толк, как от роллтона". "Тут овсянку можно и не добавлять".

