1 стакан овсянки и 2 яйца – и через 15 минут вкусный завтрак готов: домашние сметают его за 1 минуту

Очень часто утром совсем не бывает времени, а приготовить сытный и вкусный завтрак нужно. В такой ситуации выручит простой и быстрый рецепт, которым поделилась автор блога "Кулинарное вдохновение" (18+).
Что потребуется:
- овсяные хлопья быстрого приготовления – 1 стакан;
- яйцо – 2 шт.;
- теплое молоко – 200 миллилитров;
- сыр – 100 граммов;
- зелень – 3-5 веточек;
- соль – 1 щепотка;
- подсолнечное масло – 1 чайная ложка.
Как приготовить:
В первую очередь высыпаем стакан овсяных хлопьев в миску и добавляем сырые яйца. Солим, вливаем стакан теплого молока и перемешиваем. Оставляем на 10 минут, чтобы овсянка набухла.
Тем временем мелко рубим зелень. Трем сыр на крупой терке. Все добавляем в овсяно-яичную смесь. Вливаем подсолнечное масло, перемешиваем и выкладываем тесто в форме лепешки на разогретую сковороду.
Накрываем крышкой и жарим 3 минуты до появления золотистого ободка. Затем переворачиваем лепешку при помощи тарелки и снова обжариваем уже без крышки. Получается сытный и вкусный завтрак.
Интернет-пользователи поблагодарили эксперта за рецепт и поделились собственными кулинарными идеями:
"В принципе можно и без сыра. В 90-е годы мы добавляли бульонный кубик и жарили котлеты. Было съедобно, а если добавить немного фарша и яйцо, то вообще очень вкусно. Можно орехи и без яйца, кто постится. Так что голь на выдумки хитра!"
"Я использую в таких рецептах традиционный геркулес. А от овсянки быстрого приготовления такой же толк, как от роллтона".
"Тут овсянку можно и не добавлять".
