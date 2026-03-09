Городовой / Полезное / 1 стакан овсянки и 2 яйца – и через 15 минут вкусный завтрак готов: домашние сметают его за 1 минуту
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Всего 866 человек: Топ-3 самых маленьких города в России - как там живут люди Полезное
Деревянный домик на Неве и бесплатный вход: как в Петербурге появился первый русский театр Вопросы о Петербурге
У всех пельмени заурядные, у вас – по-корейски: как удивить гостей и прослыть креативной хозяйкой Полезное
Не сорт, а настоящий стахановец: штампует томаты как заведенный – плоды крупные, мясистые и со вкусом дыни Полезное
Не гибрид, а урожайный конвейер: валит огурцами и в засуху, и в холода – от урожая спасу нет, собираем по 10 кг с 1 куста Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

1 стакан овсянки и 2 яйца – и через 15 минут вкусный завтрак готов: домашние сметают его за 1 минуту

Опубликовано: 9 марта 2026 00:12
 Проверено редакцией
1 стакан овсянки и 2 яйца – и через 15 минут вкусный завтрак готов: домашние сметают его за 1 минуту
1 стакан овсянки и 2 яйца – и через 15 минут вкусный завтрак готов: домашние сметают его за 1 минуту
Legion-Media
Рецепт простого, быстрого, но очень вкусного завтрака из овсянки: не каша и не батончики

Очень часто утром совсем не бывает времени, а приготовить сытный и вкусный завтрак нужно. В такой ситуации выручит простой и быстрый рецепт, которым поделилась автор блога "Кулинарное вдохновение" (18+).

Что потребуется:

  • овсяные хлопья быстрого приготовления – 1 стакан;
  • яйцо – 2 шт.;
  • теплое молоко – 200 миллилитров;
  • сыр – 100 граммов;
  • зелень – 3-5 веточек;
  • соль – 1 щепотка;
  • подсолнечное масло – 1 чайная ложка.

Как приготовить:

В первую очередь высыпаем стакан овсяных хлопьев в миску и добавляем сырые яйца. Солим, вливаем стакан теплого молока и перемешиваем. Оставляем на 10 минут, чтобы овсянка набухла.

Тем временем мелко рубим зелень. Трем сыр на крупой терке. Все добавляем в овсяно-яичную смесь. Вливаем подсолнечное масло, перемешиваем и выкладываем тесто в форме лепешки на разогретую сковороду.

Накрываем крышкой и жарим 3 минуты до появления золотистого ободка. Затем переворачиваем лепешку при помощи тарелки и снова обжариваем уже без крышки. Получается сытный и вкусный завтрак.

Интернет-пользователи поблагодарили эксперта за рецепт и поделились собственными кулинарными идеями:

"В принципе можно и без сыра. В 90-е годы мы добавляли бульонный кубик и жарили котлеты. Было съедобно, а если добавить немного фарша и яйцо, то вообще очень вкусно. Можно орехи и без яйца, кто постится. Так что голь на выдумки хитра!"

"Я использую в таких рецептах традиционный геркулес. А от овсянки быстрого приготовления такой же толк, как от роллтона".

"Тут овсянку можно и не добавлять".

Ранее мы поделились рецептом быстрого и вкусного салата с пекинской капустой.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью