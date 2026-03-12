200 лет городить не придется: найдена прекрасная альтернатива надоевшему профлисту – не забор, а загляденье

В ряде стран владельцы частных земельных участков не используют каменные или металлические заборы. Например, в некоторых штатах США это даже запрещено законом. Вместо высоких ограждений там отдается предпочтение низкорослым кустарникам или цветочным клумбам.
На Западе стремление огородить свой участок вызывает недоумение. При этом Россию часто называют «страной заборов» и шлагбаумов. Тем не менее, ограждение остается одним из эффективных методов разграничения территории и обеспечения безопасности.
Однако не всегда требуется возводить ограждения из дерева, профнастила, сетки-рабицы, камня или металла. Отличной альтернативой может служить живая изгородь из туй, которая обеспечит эстетичный внешний вид, достаточную высоту и непроницаемость.
Помимо этого, живая изгородь из туй сохраняет свою декоративность круглый год. Эти растения характеризуются неприхотливостью и высокой скоростью роста, что делает их идеальными для частных владений.
Агроном Ксения Давыдова рекомендует следующие сорта для формирования живой изгороди: Брабант, Голден Брабант, Смарагд, Голден Смарагд.
Каждое дерево достигает высоты до 5 метров и диаметра до 2 метров. Плотная крона легко поддается формовке, что позволяет использовать эти сорта как индивидуально, так и в комбинированных посадках. Срок службы такой изгороди составляет от 15 до 200 лет.
