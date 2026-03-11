Город России, который имеет тесную связь с Италией - другие таким похвастаться не могут: где находится, что посмотреть

Для того чтобы почувствовать дух Италии, не нужно выезжать из России. На территории страны есть город, который имеет с итальянцами особую связь. Речь идет о Тольятти, расположенном примерно в 95 км от Самары.
Как добраться
Недалеко от Тольятти находится аэропорт Курумоч, который связан авиасообщением со всеми крупными городами страны. Для любителей длительных путешествий подойдет поезд или автобус. В самом городе проще всего передвигаться на троллейбусах или автобусах.
История города
Тольятти прежде назывался Ставрополем, но позже был переименован. Город основан в 1737 году как крепость для защиты русских земель. До начала XX века население здесь практически не менялось, из-за чего в 1924 году Ставрополь был преобразован в село.
Статус города вернулся к Ставрополю только в 1946 году. 21 августа 1950 года здесь началось строительство гидроузла на реке Волге. Только после этого началось активное развитие города.
Связь с Италией
«Переименование города произошло в честь итальянского политика Пальмиро Тольятти, лидера Итальянской коммунистической партии. Он считался символом укрепления советско-итальянских отношений в послевоенный период. Решение о переименовании города стало жестом политической дружбы», - сообщает «Рамблер».
Через несколько лет на территории Тольятти появляется завод «АвтоВАЗ». Он был создан при сотрудничестве с итальянской компанией FIAT, что также придало дополнительное сходство с Италией.
«Уже в апреле 1970 года с конвейера сошли шесть первых «копеек» — ВАЗ 2101. Прообразом легендарного автомобиля послужил FIAT-124. Обе машины — «копию» и «оригинал», сегодня можно увидеть в музее "АвтоВАЗа», - рассказывает «КП».
Достопримечательности
При посещении Тольятти обязательно загляните в музей «АвтоВАЗа», парковый комплекс истории техники имени Сахарова, замок Гарибальди. Для созерцания живописных видов советуем увидеть Жигулевское море – искусственный водоем на берегу Волги.
Ранее портал «Городовой» рассказал, какой российский город называют "северным Суздалем".